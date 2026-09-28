Vlada upravo donijela odluku koja će se osjetiti na novčanicima: Od utorka stižu nove cijene goriva!

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Novi cjenik stupa na snagu u utorak, 29. rujna, i vrijedit će sedam dana.

Najviše će pojeftiniti plavi dizel, za osam centi po litri, dok će dizelsko gorivo biti jeftinije pet centi. S druge strane, benzin poskupljuje za dva centa po litri, a UNP za 11 centi po kilogramu.

Nove cijene goriva bit će:

benzin – 1,76 eura po litri , poskupljenje od 2 centa

, poskupljenje od 2 centa dizel – 1,86 eura po litri , pojeftinjenje od 5 centi

, pojeftinjenje od 5 centi plavi dizel – 1,42 eura po litri , pojeftinjenje od 8 centi

, pojeftinjenje od 8 centi UNP za spremnike – 1,52 eura po kilogramu , poskupljenje od 11 centi

, poskupljenje od 11 centi UNP za boce – 2,10 eura po kilogramu, poskupljenje od 11 centi.

Vlada navodi da su premije u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje zadržane na istoj razini. Nastavlja se i primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizelskog goriva, za koje je trošarina povećana za dva centa po litri.

Prema Vladinim izračunima, bez mjera ograničavanja cijena benzin bi stajao 1,96 eura po litri, dizel 2,18 eura, a plavi dizel 1,52 eura po litri. UNP za spremnike stajao bi 1,63 eura, a za boce 2,33 eura po kilogramu.