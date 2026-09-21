Vlada uutorak predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću: U dva zdenca pronađene „vječne kemikalije“

Vlada će sutra u podne javnosti predstaviti plan sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o desecima tisuća tona zakopanog otpada, a državne institucije posljednjih mjeseci provode postupke njegova uklanjanja i zbrinjavanja. Fond za zaštitu okoliša navodi da se sanacija zbog opsega i složenosti provodi u više faza.

Nakon predstavljanja plana trebao bi biti održan sastanak zatvoren za javnost, na koji su pozvani i predstavnici građanske inicijative „Gospić je naš dom“.

Posebnu zabrinutost izazvali su rezultati analiza individualnih vodnih objekata. Prema dostavljenim podacima, u dva zdenca smještena neposredno uz i nizvodno od nezakonitog odlagališta utvrđeni su PFAS spojevi, poznati i kao „vječne kemikalije“. Istodobno, Vlada je ranije objavila da je voda iz sustava javne vodoopskrbe ispravna za piće.

Dio otpada trebao bi završiti u cementnoj industriji

Vlada je 10. rujna donijela odluku o žurnom uklanjanju oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u približno 300 velikih vreća. Za posao su određene tvrtke Holcim Hrvatska i NEXE, a rok za uklanjanje je 45 dana. Prema Ministarstvu zaštite okoliša, tamo gdje svojstva otpada i dozvole to omogućuju, otpad će se energetski oporabiti kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji.

Planirano zbrinjavanje tog dijela otpada izazvalo je protivljenje dijela građana, udruga i političkih aktera u sredinama u kojima posluju cementare.

Sanacija, međutim, obuhvaća znatno više otpada. Ministar Branko Bačić ranije je naveo da se na lokaciji nalazi oko 34 tisuće tona zakopanog, djelomično opasnog otpada, uz približno 4.500 tona rasutog otpada. Najavio je da bi dio opasnog otpada mogao biti izvezen iz Hrvatske, dok bi ostatak bio zbrinut na za to predviđenim lokacijama.

Sanacija se provodi u fazama

Fond je ranije raspisao postupak za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada uz silos, dok je za zakopani dio provedena analiza tržišta radi pripreme cjelovitog postupka uklanjanja i zbrinjavanja. Predviđeno je i privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad kako bi se smanjilo prodiranje oborinskih voda.

Sutrašnje predstavljanje trebalo bi dati detaljniji odgovor na ključno pitanje koje posljednjih mjeseci postavljaju stanovnici Gospića – kako, gdje i u kojim rokovima će deseci tisuća tona otpada biti konačno uklonjeni i zbrinuti.