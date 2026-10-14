Vlada smijenila članicu Upravnog vijeća važne pomorske agencije: Poznato tko dolazi na njezino mjesto

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu svoje 214. sjednice donijela je kadrovsku odluku koja se odnosi na Agenciju za obalni linijski promet, instituciju posebno važnu za stanovnike hrvatskih otoka i organizaciju pomorskog prijevoza.

Prema objavljenom priopćenju Vlade, Doria Tonković razriješena je dužnosti članice Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski promet, a na njezino mjesto imenovana je Jelena Zovak.

Nova članica Upravnog vijeća imenovana je kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove pomorstva.

Važna institucija za dalmatinske otoke

Agencija za obalni linijski promet ima značajnu ulogu u sustavu javnog pomorskog prijevoza, koji je svakodnevno važan tisućama stanovnika hrvatskih otoka.

Njezine aktivnosti povezane su s organizacijom i održavanjem državnih brodskih, trajektnih i brzobrodskih linija te sustavom javne usluge u obalnom linijskom prometu.

Zbog toga su promjene u upravljačkim tijelima Agencije posebno zanimljive otočanima, ali i svima koji redovito koriste pomorske linije na Jadranu.

Vlada nije navela razloge razrješenja

U službenom priopćenju sa zatvorenog dijela sjednice nisu navedeni dodatni razlozi razrješenja Dorije Tonković.

Odluka je donesena u sklopu niza kadrovskih pitanja kojima se Vlada bavila na istoj sjednici, uključujući imenovanja u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvu kulture i medija.

Imenovanjem Jelene Zovak promijenjen je predstavnik resornog ministarstva u Upravnom vijeću Agencije za obalni linijski promet.