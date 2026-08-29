Vlada se oprostila od Drage Lelasa: "Ostat će upamćen po nesebičnoj humanosti"

Nakon što je od posljedica ozljeda zadobivenih u katastrofalnom omiškom požaru preminuo dugogodišnji vatrogasac i bivši zapovjednik DVD-a Omiš Drago Lelas, od njega se oprostila i Vlada Republike Hrvatske.

U objavi na društvenoj mreži X izrazili su duboku sućut njegovoj obitelji, bližnjima i omiškim vatrogascima te posebno istaknuli Lelasov dugogodišnji humanitarni rad.

U nastavku objavu Vlade prenosimo u cijelosti:

“S velikom tugom primili smo vijest o smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš gospodina Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama zadobivenim u omiškom požaru.

Gospodin Lelas ostat će upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i Nagradu Grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski Crveni križ 2008. dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi.

Izražavamo duboku sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima.”

S velikom tugom primili smo vijest o smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš gospodina Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama zadobivenim u omiškom požaru. Gospodin Lelas ostat će upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i Nagradu… — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) August 29, 2026