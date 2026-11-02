HRVATSKA SE OPRAŠTA OD MIŠE KOVAČA: Vlada donijela posebnu odluku, zastave diljem zemlje na pola koplja

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela odluku da se utorak, 3. studenoga 2026., proglasi Danom nacionalne sućuti u povodu smrti legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača.

Kako se navodi u Vladinu priopćenju, odluka je donesena u znak poštovanja prema jednom od najistaknutijih hrvatskih glazbenika, čiji su prepoznatljiv glas i interpretacije obilježili desetljeća domaće glazbene scene.

Zastave na pola koplja

Dan nacionalne sućuti obilježit će se isticanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugih pravnih osoba i prostora u kojima se obavljaju samostalne djelatnosti, sukladno Vladinoj odluci.

Hoće li se otkazivati koncerti i manifestacije?

Za razliku od Dana žalosti, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva obvezno otkazivanje ranije planiranih koncerata, kulturnih i drugih manifestacija.

To znači da se najavljeni događaji mogu održati, dok će se nacionalna sućut simbolično obilježiti spuštanjem zastava na pola koplja.

Odlukom Vlade Hrvatska će u utorak odati počast glazbeniku čije su pjesme obilježile generacije slušatelja.