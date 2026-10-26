Vlada prelomila, od utorka sve drugačije na benzinskim crpkama

Vozače u Hrvatskoj od utorka, 27. listopada, očekuju nove cijene goriva. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati najviše maloprodajne cijene naftnih derivata. Dok će benzin pojeftiniti, vozači dizelskih automobila morat će izdvojiti nešto više novca.

Prema novoj odluci Vlade, litra benzina od utorka će stajati 1,69 eura, što je četiri centa manje nego dosad. S druge strane, cijena dizelskog goriva raste za jedan cent te će iznositi 1,88 eura po litri.

Poskupljenje od jednog centa očekuje i korisnike plavog dizela, čija će nova cijena biti 1,44 eura po litri.

Evo novih cijena goriva

Nove cijene, koje stupaju na snagu 27. listopada 2026., iznosit će:

Benzin: 1,69 €/l – pojeftinjenje od 4 centa

Dizel: 1,88 €/l – poskupljenje od 1 centa

Plavi dizel: 1,44 €/l – poskupljenje od 1 centa

UNP za spremnike: 1,77 €/kg – poskupljenje od 1 centa

UNP za boce: 2,35 €/kg – poskupljenje od 1 centa

Za vozače koji pune spremnik od 50 litara benzina to znači uštedu od dva eura u odnosu na dosadašnje cijene. Oni koji toče dizel za istu će količinu goriva platiti 50 centi više.

Koliko bi gorivo koštalo bez Vladinih mjera?

Iz Vlade navode da bi cijene bile osjetno više kada se ne bi primjenjivale mjere ograničavanja cijena goriva.

Prema njihovim izračunima, bez tih mjera litra benzina stajala bi 1,83 eura, a dizela čak 2,19 eura.

Plavi dizel koštao bi 1,52 eura po litri, dok bi cijena ukapljenog naftnog plina iznosila 1,88 eura po kilogramu za spremnike, odnosno 2,58 eura po kilogramu za boce.

To znači da je, prema Vladinu izračunu, regulirana cijena dizela za 31 cent po litri niža od one koja bi vrijedila bez mjera.

Što je Vlada još odlučila?

Vlada je odlučila zadržati premije za većinu naftnih derivata na dosadašnjoj razini. Iznimka je benzinsko gorivo, za koje je premija povećana za jedan cent po litri.

Nastavlja se i primjena mjere snižavanja trošarina, iako je trošarina na benzin u odnosu na prethodno razdoblje povećana za dva centa po litri.

Najviše maloprodajne cijene i dalje će se izračunavati prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnih sedam dana, uz propisane najviše premije.

Nove cijene vrijedit će sedam dana, odnosno do sljedećeg obračuna.

Vozači će tako od utorka nešto lakše napuniti spremnik benzina, dok će oni koji koriste dizel ponovno osjetiti blago povećanje troškova.