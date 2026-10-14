Vlada povukla važan potez u Ministarstvu prometa: Imenovan novi glavni inspektor za sigurnost na hrvatskim cestama!

Na zatvorenom dijelu 214. sjednice Vlade Republike Hrvatske doneseno je nekoliko kadrovskih odluka koje se odnose na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Među njima je i imenovanje Ante Mihaljevića glavnim inspektorom Inspektorata sigurnosti cestovnog prometa i cesta.

Mihaljević na dužnost stupa 15. listopada 2026. godine, a imenovanje je provedeno nakon postupka temeljenog na objavljenom internom oglasu.

Istodobno mu je povučeno dosadašnje ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog inspektora, budući da je sada imenovan na tu dužnost.

Imenovana i ravnateljica Uprave za proračun i financije

Vlada je donijela i odluku o imenovanju Marine Staničić ravnateljicom Uprave za proračun i financije u istom ministarstvu.

I ona na dužnost stupa 15. listopada 2026. godine, nakon provedenog postupka po internom oglasu. Istodobno joj je povučeno ranije ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja.

Odluke su dio šireg paketa kadrovskih pitanja o kojima se raspravljalo na zatvorenom dijelu sjednice Vlade.