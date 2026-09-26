Vlada podržala 'Hod za život'. Ministar Šipić: "Mjere polako daju rezultata"

Pod sloganom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!", u Sinju je održan treći po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku.

"Miroljubiva manifestacija okupila je brojne građane, obitelji s djecom, mlade te bake i djedove koji su glasno iskazali potporu svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Glavna poruka ovogodišnjeg hoda u Cetinskoj krajini usmjerena je na nužnost zakonskih promjena koje bi jamčile zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti", priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.

Koordinator sinjskog Hoda Martin Vrlić istaknuo je kako pravo na život predstavlja temeljno ljudsko pravo, dodajući da društvo koje istinski brine o pojedincu nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju.

Događaju je nazočio i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Njegovo sudjelovanje među okupljenim građanima privuklo je posebnu pozornost javnosti, a ministar je svojim dolaskom pružio jasnu potporu ciljevima inicijative, naglašavajući važnost jačanja obitelji i stvaranja poticajnog društvenog ozračja.

"Mjere polako daju rezultata, imamo vise od 1000 djece rođenih u prvih 8 mjeseci nakon puno vremena i to pokazuje da smo na dobrom putu. Ponavljam, nitko u Europi nema takvu mjeru rodiljnih i roditeljskih potpora, još bi trebalo i revidirati Zakon o pobačaju iz 1978. godine, iz komunističkih vremena, jer ja kao vjernik zagovaram život od začeća do prirodne smrti" istaknuo je ministar Šipić.

Sudionici su, noseći zastave i prigodne transparente, formirali povorku koja se kretala ulicama Sinja. Tijekom prolaska kroz gradsku jezgru, istaknuto je kako briga za život ne smije ostati samo na riječima, već zahtijeva konkretnu društvenu i ekonomsku solidarnost s trudnicama, majkama te obiteljima koje se suočavaju sa životnim i ekonomskim izazovima. Manifestacija je protekla u mirnom i dostojanstvenom ozračju, čime je Sinj danas postao jedno od dva ključna središta ove inicijative u Hrvatskoj, s obzirom na to da se istovremeno s povorkom u alkarskom gradu, Hod za život paralelno održao i u Puli.