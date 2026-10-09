Vlada osigurala gotovo 55 milijuna eura za obnovu Gripa, Parka mladeži i Spaladium Arene. Šuta: „S riječi prelazimo na djela!“

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta održao je u petak konferenciju za medije ispred glavnog ulaza u dvoranu Gripe, nakon što se na sjednici Vlade Republike Hrvatske našao prijedlog odluke o sufinanciranju sportskih građevina na području Splita. Riječ je o gotovo 55 milijuna eura državnih sredstava namijenjenih obnovi i modernizaciji Sportskog centra Gripe, Parka mladeži i Spaladium Arene.

Šuta je poručio kako je riječ o povijesnom ulaganju u splitsku sportsku infrastrukturu, ali i ispunjenju jednog od ključnih predizbornih obećanja.

"Ovdje smo u Sportskom centru Gripe i glavna poruka je: s riječi na djela. Svi znate da smo u kampanji, moji zamjenici i ja, bili ovdje i obećali da ćemo krenuti u obnovu Gripa. Uz Gripe, tu je i obnova Spaladium Arene, kao i rekonstrukcija stadiona Park mladeži, koji će dobiti novi sjaj i zadovoljiti standarde UEFA-ine četvrte kategorije, kao i sve potrebne standarde za atletski stadion", kazao je Šuta.

„Ovo su najveća ulaganja u sportsku infrastrukturu Splita“

Gradonačelnik je posebno zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi na osiguranim sredstvima, istaknuvši kako će ulaganja omogućiti Splitu da se pozicionira kao domaćin velikih međunarodnih sportskih natjecanja.

"Prije svega koristim priliku zahvaliti premijeru Andreju Plenkoviću koji je prepoznao potrebe grada Splita. Osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od gotovo 55 milijuna eura za sportsku infrastrukturu, u kontekstu Europskih igara i svega onoga čemu Split teži, među ostalim i organizaciji Mediteranskih igara, nakon onih održanih 1979. godine. Ovo su najveća ulaganja u sportsku infrastrukturu grada Splita", naglasio je.

Zahvalio je i svojim zamjenicima, savjetnicima, gradskim službama te svim institucijama uključenima u pripremu projekata, posebno Ministarstvu turizma i sporta na čelu s ministrom Tončijem Glavinom.

Šuta se osvrnuo i na ukupnu vrijednost investicija koje se trenutačno provode ili planiraju na području grada, ustvrdivši kako bi ona mogla dosegnuti gotovo milijardu eura.

"Ovo je samo dokaz koliko se ulaže u Split. Kada se pobroje sve investicije koje se trenutačno događaju i koje će se realizirati u bliskoj budućnosti, možemo govoriti o iznosu od gotovo milijardu eura. To je zaista velik iznos kada se uzmu u obzir vodovodna i prometna infrastruktura, ulaganja u škole, sportske objekte, garaže, sustav 'park and ride' i sve ostalo što smo dosad najavljivali i što ćemo tek predstaviti", rekao je gradonačelnik.

Park mladeži trebao bi dobiti stadion UEFA-ine četvrte kategorije

Govoreći o konkretnim rokovima, Šuta je najavio da se završetak natječajnog postupka za rekonstrukciju Parka mladeži očekuje tijekom studenoga ove godine.

"Javni natječaj za rekonstrukciju Parka mladeži je u tijeku i očekujemo da se tijekom studenoga okonča. Cilj nam je dobiti sve standarde koje priželjkujemo, kako za UEFA-inu četvrtu kategoriju, tako i za atletiku", pojasnio je.

Rekonstrukcijom bi Park mladeži trebao dobiti suvremenu infrastrukturu koja će omogućiti održavanje nogometnih i atletskih natjecanja na visokoj razini.

Obnova Gripa u dvije faze

Kada je riječ o Sportskom centru Gripe, gradonačelnik je najavio provedbu dvaju odvojenih natječajnih postupaka.

"Što se tiče Gripa, ovdje ćemo ići u dvije faze natječaja. Prvo će se raspisati natječaj koji je već spreman, a odnosi se na unutarnje uređenje i sve potrebne zahvate. Drugi dio također je pripremljen, ali za vanjski dio kompleksa morat ćemo provesti natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije", objasnio je Šuta.

Dodao je kako su se tijekom pripreme projekta otvorila pitanja vezana uz poštovanje autorskih prava na postojeće arhitektonsko rješenje.

"Postavljalo se pitanje možemo li koristiti postojeće rješenje uz poštovanje autorskog djela. Nadležne službe utvrdile su da je za taj dio potrebno provesti javni natječaj", kazao je.

Uskoro natječaji za sanaciju Spaladium Arene

Jedan od ključnih projekata je i obnova Spaladium Arene, koja je tijekom razdoblja zatvorenosti pretrpjela oštećenja zbog kojih su potrebni sanacijski zahvati.

Šuta je najavio kako bi već za nekoliko dana trebala započeti procedura za raspisivanje natječaja za sanaciju krova i obnovu dvorane.

"Što se tiče Spaladium Arene, uskoro će, kroz nekoliko dana, sve biti u proceduri. Riječ je o natječaju za krov i obnovu, jer svi znamo što se događalo tijekom razdoblja u kojem je dvorana praktički bila zatvorena. Također se pripremaju troškovnici nakon provedenog vještačenja i očekujemo da će uskoro biti raspisani natječaji i za ostatak Spaladium Arene", najavio je.

Naglasio je kako je cilj racionalno pristupiti obnovi i izbjeći nepotrebne troškove.

"Cilj nam je da, na temelju ispitivanja koja se sada provode, maksimalno iskoristimo ono što je moguće, kako se ne bi stvarali nepotrebni troškovi. Želimo da sanacija bude optimalna i financijski najprihvatljivija za Grad", istaknuo je Šuta.

Split želi postati domaćin velikih sportskih događanja

Na kraju konferencije gradonačelnik je poručio kako ulaganja u sportsku infrastrukturu nisu važna samo za sportaše i klubove, nego i za turistički razvoj te međunarodnu prepoznatljivost Splita.

"Sve ovo govori koliko nam je stalo do sporta i sportske infrastrukture. Želimo da sport bude i u službi turizma te da kroz buduće manifestacije i događanja Split postane grad na karti velikih sportskih događaja, grad u koji će svi rado dolaziti i u kojem će se održavati značajne manifestacije", zaključio je gradonačelnik Tomislav Šuta.