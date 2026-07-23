Vlada odobrila: Hrvatski kanader i posade odlaze pomoći Francuskoj

Vlada Republike Hrvatske održala je danas 187. (telefonsku) sjednicu na kojoj je donijela Odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj Republici u gašenju požara.

Člankom 56. stavkom 1. Zakona o obrani propisano je da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Za izvršenje ove zadaće u Francuskoj Republici bit će korišten jedan zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.