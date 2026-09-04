Vlada odlučuje o velikom paketu za vojsku: Novi raketni sustavi, protuoklopno oružje i modernizacija Rafalea

Vlada će na sjednici razmatrati opsežan paket ulaganja u Hrvatsku vojsku, koji obuhvaća nabavu južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo i novog protuoklopnog naoružanja, dodatno opremanje borbenih aviona Rafale te modernizaciju radarskih i komunikacijskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Među financijski najznačajnijim projektima je nabava samohodnih lansera raketa Chunmoo zajedno s pripadajućim sredstvima i sustavima. Vlada bi trebala odobriti i preuzimanje financijskih obveza za realizaciju tog projekta u razdoblju od 2027. do 2029. godine.

Prema informacijama koje je tportal objavio, Hrvatska planira nabaviti 18 južnokorejskih dalekometnih višecijevnih raketnih sustava Chunmoo K239. Vrijednost nabave procjenjuje se na 435,2 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu bi najveći dio sustava trebao biti isporučen do 2028., a preostali najkasnije tijekom 2029. Potpisivanje ugovora s južnokorejskom kompanijom Hanwha Aerospace predviđeno je za 8. rujna.

Sposobnost djelovanja na velikim udaljenostima

Sustav Chunmoo K239 često se uspoređuje s američkim HIMARS-om, a omogućuje korištenje različitih vrsta raketa čiji se domet kreće od 30 do više od 300 kilometara. Hrvatska je prethodno naručila i američke sustave HIMARS, čija se isporuka očekuje 2028. Uvođenjem oba sustava Hrvatska vojska dodatno bi povećala svoje sposobnosti djelovanja na velikim udaljenostima.

Značajan dio planiranih ulaganja odnosi se i na Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Pred Vladom je odluka o dodatnom opremanju Rafalea sustavima za detekciju i samozaštitu, za što bi se financijske obveze preuzimale od 2027. do 2032.

Planirana je modernizacija svih 12 hrvatskih Rafalea sa standarda F3-R na standard F4, što je dogovoreno prije godinu dana potpisivanjem pisma namjere u Parizu. Borbeni avioni trebali bi dobiti pasivne senzore koji omogućuju detekciju lansiranja raketa i time povećavaju razinu zaštite zrakoplova i pilota. Takav sustav ne koristi radarsko zračenje za detekciju, čime se ujedno smanjuje mogućnost da protivnik otkrije sam avion.

Posao modernizacije trebao bi biti ugovoren s francuskim Dassault Aviationom, a njegova se vrijednost procjenjuje na 88,5 milijuna eura bez PDV-a.

Nabava novog protuoklopnog naoružanja

Vlada će razmatrati i nadogradnju borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, za koju su financijske obveze planirane od 2027. do 2030., kao i nastavak modernizacije radarskog sustava.

Na dnevnom redu nalazi se i nabava novog protuoklopnog naoružanja i pripadajuće opreme. Vlada bi trebala dati suglasnost za preuzimanje financijskih obveza za tu nabavu tijekom 2029.

Dio ulaganja usmjeren je i na vojnu infrastrukturu. Za 2027. i 2028. planirano je preuzimanje financijskih obveza potrebnih za izgradnju hangara za održavanje zrakoplova u Zračnoj bazi Zemunik. Ministarstvu obrane trebale bi, bez naknade, biti prenesene i stambeno-sanitarne jedinice iz strateških robnih zaliha.

Obrambeni projekti nisu jedine teme sjednice. Ministri će razmatrati i izmjene Zakona o obrtu te nekoliko programa pomoći poljoprivrednicima. Među njima su potpore za nadoknadu šteta nastalih zbog afričke svinjske kuge do 2027., pomoć svinjogojcima zbog gubitaka povezanih s provedbom mjera za suzbijanje bolesti te izmjene programa potpore stočarstvu zbog narušenog proizvodnog potencijala.

Vlada bi trebala odlučivati i o pokretanju strukturiranog informativnog postupka te neobvezujućih razgovora s potencijalnim dobavljačima nuklearnih tehnologija i državama partnerima.

Što je još na dnevnom redu?

Na dnevnom redu nalaze se i programi financiranja lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina. Razmatrat će se i projekti zaštite prirode na Biokovu i u Nacionalnom parku Paklenica, suradnja Hrvatske i Izraela u području zaštite okoliša te izmjene pravila koja uređuju zapošljavanje u državnoj službi.

Ministri će razmotriti i izvješća o korištenju sredstava iz fondova Europske unije i proračunske zalihe, kao i izvješće o provedbi Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Sjednica Vlade počinje u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a dnevni red može biti dopunjen dodatnim točkama tijekom same sjednice.