Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela dvije uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena naftnih derivata i ublažiti njihov rast.

Izmjenom uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju trošarine su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje snižene za 0,01 eura po litri. Istodobno su dodatno smanjene premije za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel za 0,02 eura po litri.

Prema novim uredbama, koje stupaju na snagu prvoga dana od objave i vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, najviše maloprodajne cijene goriva iznosit će:

1,54 eura po litri za benzinsko gorivo (bez promjene)

(bez promjene) 1,59 eura po litri za dizelsko gorivo (povećanje od 0,05 eura)

(povećanje od 0,05 eura) 1,02 eura po litri za plavi dizel (povećanje od 0,06 eura)

(povećanje od 0,06 eura) 1,23 eura po kilogramu za UNP za spremnike (povećanje od 0,02 eura)

(povećanje od 0,02 eura) 1,81 eura po kilogramu za UNP za boce (povećanje od 0,02 eura)

Najviše maloprodajne cijene i dalje se računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene premije energetskih subjekata.

Vlada navodi kako bi, bez njezinih mjera i uz slobodno formiranje cijena prema ranijim razinama premija i trošarina, gorivo bilo skuplje. U tom bi slučaju cijene iznosile:

1,66 eura po litri za benzin

1,72 eura po litri za dizel

1,05 eura po litri za plavi dizel

1,32 eura po kilogramu za UNP za spremnike

2,02 eura po kilogramu za UNP za boce

Novim mjerama Vlada nastavlja ograničavati rast cijena energenata za građane i gospodarstvo.