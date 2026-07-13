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Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva

Novi udar na džepove građana

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela dvije uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena naftnih derivata i ublažiti njihov rast.

Izmjenom uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju trošarine su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje snižene za 0,01 eura po litri. Istodobno su dodatno smanjene premije za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel za 0,02 eura po litri.

Prema novim uredbama, koje stupaju na snagu prvoga dana od objave i vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, najviše maloprodajne cijene goriva iznosit će:

  • 1,54 eura po litri za benzinsko gorivo (bez promjene)
  • 1,59 eura po litri za dizelsko gorivo (povećanje od 0,05 eura)
  • 1,02 eura po litri za plavi dizel (povećanje od 0,06 eura)
  • 1,23 eura po kilogramu za UNP za spremnike (povećanje od 0,02 eura)
  • 1,81 eura po kilogramu za UNP za boce (povećanje od 0,02 eura)

Najviše maloprodajne cijene i dalje se računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene premije energetskih subjekata.

Vlada navodi kako bi, bez njezinih mjera i uz slobodno formiranje cijena prema ranijim razinama premija i trošarina, gorivo bilo skuplje. U tom bi slučaju cijene iznosile:

  • 1,66 eura po litri za benzin
  • 1,72 eura po litri za dizel
  • 1,05 eura po litri za plavi dizel
  • 1,32 eura po kilogramu za UNP za spremnike
  • 2,02 eura po kilogramu za UNP za boce

Novim mjerama Vlada nastavlja ograničavati rast cijena energenata za građane i gospodarstvo.

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