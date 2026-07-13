Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela dvije uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena naftnih derivata i ublažiti njihov rast.
Izmjenom uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju trošarine su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje snižene za 0,01 eura po litri. Istodobno su dodatno smanjene premije za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel za 0,02 eura po litri.
Prema novim uredbama, koje stupaju na snagu prvoga dana od objave i vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, najviše maloprodajne cijene goriva iznosit će:
- 1,54 eura po litri za benzinsko gorivo (bez promjene)
- 1,59 eura po litri za dizelsko gorivo (povećanje od 0,05 eura)
- 1,02 eura po litri za plavi dizel (povećanje od 0,06 eura)
- 1,23 eura po kilogramu za UNP za spremnike (povećanje od 0,02 eura)
- 1,81 eura po kilogramu za UNP za boce (povećanje od 0,02 eura)
Najviše maloprodajne cijene i dalje se računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene premije energetskih subjekata.
Vlada navodi kako bi, bez njezinih mjera i uz slobodno formiranje cijena prema ranijim razinama premija i trošarina, gorivo bilo skuplje. U tom bi slučaju cijene iznosile:
- 1,66 eura po litri za benzin
- 1,72 eura po litri za dizel
- 1,05 eura po litri za plavi dizel
- 1,32 eura po kilogramu za UNP za spremnike
- 2,02 eura po kilogramu za UNP za boce
Novim mjerama Vlada nastavlja ograničavati rast cijena energenata za građane i gospodarstvo.