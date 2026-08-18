Vlada obećaje pomoć Omišu nakon požara, kreće procjena štete

Grad Omiš pokreće postupak procjene štete na kućama oštećenima u nedavnom požaru, a gradonačelnik Zvonko Močić najavio je da gradska komisija s radom kreće odmah. Očekuje se da će Vlada na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć, piše HRT.

Ubrzana procjena štete

Gradonačelnik Močić izjavio je da je jutros održan koordinacijski sastanak sa županom i potpredsjednikom Vlade Tomom Medvedom kako bi se definirali daljnji koraci. "Naša gradska komisija već će danas i sutra obaviti preliminarnu procjenu na samim kućama. Tu procjenu šaljemo Županiji, uz zamolbu da je proslijedi Vladi. Očekujemo da će procjena u četvrtak, kad Vlada zasjeda, već biti tamo i da će je prihvatiti", pojasnio je Močić.

Govorio je i o načinu isplate naknade za štetu. Pri određivanju iznosa uzet će se u obzir je li oštećena nekretnina jedini dom vlasnika. "Drukčije se plaća ako je to jedina nekretnina, ako je ljudima to krov nad glavom koji samo djelomično iznajmljuju. Ali ta pravila ovaj put će morati propisati Županija i Vlada", rekao je gradonačelnik.

Procjena statike

Usporedno se radi na osiguravanju privremenog smještaja za građane čije su kuće teško oštećene i potencijalno neuseljive. "Potpredsjednik Vlade šalje deset ekipa koje će procijeniti statiku teško oštećenih objekata. Istovremeno se nabavljaju stambeni kontejneri za one koji se ne mogu vratiti u svoje kuće ako budu proglašene neuseljivima.

Na taj način možemo bez odgađanja krenuti dalje", naveo je Močić. Kako bi se oštećene kuće zaštitile od najavljenog nevremena, građanima su na Vrisovcima dostupne folije kojima mogu privremeno prekriti uništene krovove.