Vlada je u najnovijoj odluci o najvišoj maloprodajnoj cijeni osnovnih goriva odstupila od dosadašnje prakse da se nove cijene primjenjuju od utorka. Umjesto toga, ova odluka Vlade stupa na snagu 25. studenog, odnosno u srijedu.

Sličan slučaj dogodio se i prije tri mjeseca, u lipnju, a to nije slučajno.

Zbog zakonskih ograničenja Vlada može regulirati maloprodajne cijene naftnih derivata najduže 90 dana u nizu, pa je zato i namjerno preskočen ovaj utorak, kako bi se napravio prekid od 24 sata.

Zbog toga će naftne kompanije ovog utorka, 24. studenog, moći prodavati gorivo po tržišnim cijenama na svojim pumpama bez uplitanja države. A prema podacima Vlade, gorivo bi bez državne intervencije bilo znatno skuplje.

Primjerice, litra eurosupera 95 od srijede će stajati 1,53 eura, dok bismo bez intervencije Vlade to gorivo plaćali 1,63 eura. Razlika u cijeni dizela još je veća - od srijede mu je cijena 1,79 eura, a bez uplitanja države iznosila bi 2 eura.

Dnevnik.hr pokušao je doznati od najvećih trgovaca gorivom hoće li u ta 24 sata prodavati gorivo po tržišnim cijenama, no precizan odgovor na to nisu dobili.

Iz jedne kompanije uvjeravaju da neće biti iznenađenja, odnosno da cijena neće znatno odstupati od dosadašnje. Sličan odgovor dobili smo i od druge velike kompanije koja ima lanac benzinskih postaja u Hrvatskoj. Do objave ovog teksta ondje još nisu definirali točnu cijenu goriva, no i oni uvjeravaju da neće biti velike razlike.