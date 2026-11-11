Vlada mijenja pravila obnove nakon potresa! Bačić najavio veliki zaokret od 1. siječnja, evo na koga se odnosi

Na današnjoj sjednici, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, koji je Vlada i usvojila.

Nakon razornih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu te područje Banovine 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske poduzela je niz izvanrednih mjera da bi osigurala što bržu i kvalitetniju obnovu, normalizaciju života i financijsku stabilnost potresom pogođenih područja.

Jedna od tih mjera odnosila se na financiranje decentraliziranih funkcija, za koje su odgovorne jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

„Važećim Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, za vrijeme trajanja obnove, omogućeno je da jedinice regionalne samouprave koriste sredstva u visini od 6 % prihoda od poreza na dodanu vrijednost (PDV) namijenjena financiranju decentraliziranih funkcija za pokriće troškova obnove na svom području“, objasnio je ministar Bačić.

To znači da su prihodi koji su inače bili namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija, poput školstva, zdravstva, vatrogastva i socijalne skrbi, mogli biti usmjereni na obnovu zgrada na području pojedine jedinice.

Sredstva koja su utrošena na obnovu na taj način nadoknađena su iz državnog proračuna jer je država na sebe u potpunosti preuzela financiranje decentraliziranih funkcija u tim jedinicama.

„Jedinicama lokalne i područne samouprave u proteklih pet godina ostavljeno je 275,6 milijuna eura, dok je država za financiranje decentraliziranih funkcija morala izdvojiti 407 milijuna eura. Procjenjujemo da će do kraja godine, primjenom važećeg zakona, jedinicama biti omogućeno korištenje dodatnih 66 milijuna eura. To znači da im je od 2020. godine omogućeno da tim sredstvima financiraju obnovu na svom području u iznosu od 344 milijuna eura“, istaknuo je ministar Bačić.

S obzirom na to da se do kraja 2026. godine očekuje završetak obnove većine zgrada javnog sektora, čija je obnova financirana sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, da je završen projekt financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te da su prihodi jedinica lokalne i područne samouprave u razdoblju od 2021. do 2025. znatno porasli, uz projekcije daljnjeg rasta prihoda, procijenjeno je da više nema potrebe za primjenom ovakvog modela financiranja.

Ministar Bačić stoga je predložio postupni povratak na redoviti sustav financiranja decentraliziranih funkcija, kakav je bio na snazi prije potresa.

„Predlažemo da se od 1. siječnja sljedeće godine za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju ponovno primjenjuje redoviti model financiranja decentraliziranih funkcija. Za preostala područja na kojima je proglašena katastrofa ova bi se iznimka zadržala još neko vrijeme jer je potres na tom području nastupio devet mjeseci nakon zagrebačkog“, rekao je ministar.

Dodao je da će Vlada Republike Hrvatske, neovisno o ovim zakonskim izmjenama, nastaviti provoditi plan obnove. Dosad je u obnovu uloženo 5,3 milijarde eura, od čega 3,2 milijarde eura na području pogođenom zagrebačkim potresom, a 2,1 milijarda eura na području pogođenom petrinjskim potresom.

„S obzirom na to da bi se redoviti model financiranja trebao ponovno primjenjivati od 1. siječnja sljedeće godine, predlažem da Vlada uputi ove izmjene Zakona Hrvatskom saboru po hitnom postupku“, zaključio je ministar Bačić.

Zakon o izmjeni Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na bio je na javnom savjetovanju od 4. do 19. rujna 2026.