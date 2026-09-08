Vlada izabrala novog glavnog državnog inspektora

Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, bit će novi Glavni državni inspektor, potvrđeno je neslužbeno u Vladi za Jutarnji.

S njegovim imenom neslužbeno se baratalo još prije nekoliko mjeseci, ali budući da je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić bio jako zadovoljan s njegovim operativnim radom na obnovi zgrada nakon potresa, nije mu bilo lako pustiti ga na novu dužnost.

Međutim, očito je da je premijer Andrej Plenković sada prelomio i odlučio se da upravo njega Vlada na idućoj sjednici imenuje novim Glavnim državnim inspektorom, nakon što je ta institucija zbog uhićenja Andrije Mikulića ostala bez šefa prije više od devet mjeseci.

Postupak imenovanja je sada napokon ubrzan nakon velikog prosvjeda koji je održan u subotu u Zagrebu zbog afere s odbačenim ilegalnim opasnim otpadom u Lici, a isto je zatražio i predsjednik Republike Zoran Milanović u zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora.

Glavinić je rođen 1988. u Splitu. Magistar je inženjer građevinarstva s diplomom Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od svibnja 2025. državni je tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine gdje se istakao u projektima obnove i rušenju Vjesnikova nebodera.

Ranije je bio i ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa, a od 2022. do 2023. bio je i savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Za poziciju glavnog državnog inspektora kvalificira ga i to što je od 2019. do 2022. bio viši građevinski inspektor u Sektoru za nadzor građenja Državnog inspektorata, a od 2017. građevinski inspektor u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

U Ministarstvu je zaposlen još od 2015. kao stručni suradnik u Sektoru koordinacije nadzora građenja.