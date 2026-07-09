Vlada imenovala novo povjerenstvo, na čelo stavila Božinovića

Na zatvorenom dijelu 183. sjednice Vlada je donijela odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti.

Za predsjednika Povjerenstva imenovan je ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, dok su među članovima predstavnici državnih tijela, institucija i stručne zajednice.

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U Povjerenstvo su imenovani Ivana Portolan Pajić, dr. sc. Marija Penava Šimac, Ana Sučić Ivanjko, Valentina Cesar, Mira Križanović, Dražen Rastović, Zvonimir Penić, Ana Kordej, Željko Franjić, Renata Kalčić, Ivan Jušić, Anita Milas-Anzić, Tomislav Tadić, Koraljka Deur Masnić, Mladen Pavić, Ružica Vazdar, dr. sc. Vlatka Kovač, Željko Petković, dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. sc. Ivan Ćelić, dr. sc. Zoran Zoričić, dr. sc. Davor Bodor, dr. sc. Neven Ricijaš i Igor Salopek.

Tajnikom Povjerenstva imenovan je Vedran Soldo.

Zadaća Povjerenstva bit će povezivanje i koordinacija aktivnosti vezanih uz prevenciju i suzbijanje ovisnosti te ponašajnih ovisnosti, kao i suradnja različitih institucija i stručnjaka na tom području.