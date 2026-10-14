Vlada donijela važnu odluku o Zračnoj luci Zadar: Poznato tko bi trebao preuzeti direktorsku fotelju

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu svoje 214. sjednice donijela je zaključak koji se odnosi na vodstvo Zračne luke Zadar.

Naime, Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o. predloženo je imenovanje Josipa Klišmanića za člana Uprave – direktora društva.

Prema Vladinu zaključku, Klišmanić bi tu dužnost obavljao do imenovanja direktora putem javnog natječaja, a najdulje šest mjeseci.

Privremeno rješenje do javnog natječaja

Riječ je o prijedlogu privremenog imenovanja, kojim bi se osiguralo upravljanje zadarskom zračnom lukom do završetka postupka izbora direktora na javnom natječaju.

Važno je istaknuti da Vlada nije objavila konačnu odluku Skupštine društva, nego je predložila imenovanje o kojem treba odlučiti nadležno tijelo Zračne luke Zadar.

Ova odluka jedna je od kadrovskih točaka o kojima je Vlada odlučivala na zatvorenom dijelu sjedni