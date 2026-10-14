Vlada donijela odluku o velikom projektu kod Zadra: U igri gotovo četiri milijuna eura, evo što se planira na moru

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela obavijest o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Općine Starigrad u Zadarskoj županiji.

Riječ je o prostoru od čak 40.000 četvornih metara mora kod mjesta Seline, ispred lokaliteta Provalije, koji je predviđen za uzgoj školjaka.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 3,9 milijuna eura, a prema izdanoj lokacijskoj dozvoli na tom bi se području godišnje moglo uzgajati do 100 tona školjaka.

Koliko će se plaćati koncesija?

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na sjednici je pojasnio uvjete pod kojima bi se pomorsko dobro davalo na gospodarsko korištenje.

Početni stalni dio koncesijske naknade iznosio bi 10 centi po četvornom metru, uz povećanje od jednog centa svakih pet godina.

Predviđen je i promjenjivi dio naknade, koji bi u početku iznosio 0,40 posto prihoda ostvarenog na koncesijskom području. Taj bi se udio svakih pet godina povećavao za dodatnih 0,10 postotnih bodova.

Zainteresirani će moći dostaviti ponude

Potencijalni ponuditelji morat će ispuniti propisane uvjete, uključujući dostavljanje studije gospodarske opravdanosti i odgovarajućih financijskih jamstava.

Također će se morati obvezati na podmirenje troškova ishođenja lokacijske dozvole društvu Vele Mare.

Ponude će se moći dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u roku od 30 dana od objave obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Važno je naglasiti da koncesija još nije dodijeljena. Vlada je ovom odlukom pokrenula postupak koji prethodi izboru koncesionara.