Vlada donijela niz kadrovskih odluka: Promjene u HŽ-u, Hrvatskim cestama i Lučkoj upravi Šibenik

Na zatvorenom dijelu 210. sjednice Vlade doneseno je više odluka koje se odnose na imenovanja, razrješenja i privremena ovlaštenja u ministarstvima, državnim institucijama i trgovačkim društvima.

Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj Ivica Akmadža i Ivan Jušić, nakon čega su ponovno imenovani kao predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane.

Nova, odnosno ponovljena privremena ovlaštenja dobilo je i nekoliko državnih službenika. Nikola Modrušan i Ivan Lakoš nastavljaju obavljati poslove ravnatelja dviju uprava Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je Valentina Buljubašić ponovno ovlaštena za poslove ravnateljice Uprave za pravne poslove u obnovi.

Iva Novak nastavit će obavljati poslove ravnateljice Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU, a nakon isteka mandata glavne tajnice Ministarstva vanjskih i europskih poslova Nevenka Cujzek dobila je ovlaštenje za nastavak obavljanja tih poslova do imenovanja glavnog tajnika, odnosno najduže do prestanka državne službe po sili zakona.

Imenovanja u HŽ-u i Hrvatskim cestama

Vlada je predložila Skupštini HŽ Infrastrukture imenovanje Darka Barišića, Marijana Ćužića, Subhija Tawfiqa i Mihaele Matokanović Džimbeg za članove Uprave. Imenovanja bi vrijedila do izbora putem javnog natječaja, a najduže šest mjeseci.

Skupštini Hrvatskih cesta predloženo je imenovanje Alena Leverića i Željane Šikić za članove Uprave, također na najduže šest mjeseci, odnosno do provedbe postupka izbora.

Za člana Nadzornog odbora HŽ Carga predložen je Damir Sesvečan, dok bi Željko Ukić trebao biti imenovan predsjednikom, a Mario Zubak članom Uprave HŽ Putničkog prijevoza. I ova imenovanja predložena su kao privremena, do provedbe javnih natječaja, a najduže na šest mjeseci.

Promjena u Lučkoj upravi Šibenik

Na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik Stipe Maleš, a na njegovo mjesto imenovan je Emil Živković.

Promjene su provedene i u Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Nakon isteka mandata dosadašnjim članovima, imenovani su Melita Čusek, Tomislav Milunović, Marija Ražov Marinović, Marin Šarlija, Nada Zrinušić, Tanja Žaja, Stjepan Topolnjak i Marijana Filipović.

Vlada je razriješila i Andreju Sobotu dužnosti članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, a novom članicom imenovana je Ivana Car.

Za direktora Hrvatskog operatora tržišta energije predložen je Darjan Budimir, dok su za članove Nadzornog odbora tog društva predloženi Mladen Čavić, Sanja Vulama i Davor Matić. I ta bi imenovanja vrijedila do provedbe odgovarajućih postupaka izbora, a najduže šest mjeseci.