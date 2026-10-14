Vlada daje 2,5 milijuna eura za novi katamaran: Gradit će se u Dalmaciji, evo kome je namijenjen i zašto je važan

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela odluku o sufinanciranju projektiranja i izgradnje novog radnog katamarana za splitsku tvrtku Plovput.

Za taj projekt iz državnog proračuna bit će osigurano 2,5 milijuna eura, a sredstva će biti raspoređena tijekom sljedeće dvije godine.

Prema odluci Vlade, u proračunu za 2027. godinu predviđeno je 1,25 milijuna eura, dok će jednak iznos biti osiguran i u 2028. godini.

Katamaran će graditi šibensko brodogradilište

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pojasnio je kako je Plovput već proveo postupak javne nabave za projektiranje i gradnju plovila.

U postupku je odabrana ponuda Iskra brodogradilišta 1 iz Šibenika, vrijedna približno 2,7 milijuna eura.

Budući da Plovput nema dovoljno vlastitih sredstava za realizaciju projekta, Ministarstvo je osiguralo državno sufinanciranje.

Zašto je Plovputu potreban novi katamaran?

Novo plovilo bit će namijenjeno poslovima održavanja i uređenja plovnih putova, koji su važni za sigurnost pomorskog prometa na Jadranu.

Plovput obavlja poslove povezane sa sigurnošću plovidbe, uključujući održavanje pomorske signalizacije i drugih objekata važnih za sigurno kretanje brodova.

Upravo zbog tih zadaća tvrtki je potrebno odgovarajuće radno plovilo koje će omogućiti obavljanje poslova na moru.

Vladina odluka predstavlja važan korak prema realizaciji projekta, a financiranje je planirano kroz državne proračune za 2027. i 2028. godinu.