Vjerovnici Studenca prijavili čak 521 milijun eura potraživanja: Objavljen službeni dokument, slijedi ključna faza

U predstečajnom postupku nad trgovačkim lancem Studenac, čije je sjedište u Omišu, započela je nova važna faza. Financijska agencija (FINA) objavila je na e-Oglasnoj ploči sudova službenu tablicu prijavljenih tražbina vjerovnika, čime je otvoren put prema utvrđivanju stvarnih obveza kompanije.

Dokument je objavljen u ponedjeljak, 2. studenoga 2026. godine, u 18:06, u predmetu koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu. Prema objavljenoj analizi zbirne tablice, vjerovnici su prijavili približno 521 milijun eura tražbina, od čega je oko 149 milijuna eura već dospjelo na naplatu.

U tablici je evidentirana ukupno 1.341 prijava tražbina i drugih vjerovničkih prava, među kojima su redovne tražbine te izlučna i razlučna prava.

Prijavljeni iznosi nisu isto što i konačni dug

Važno je naglasiti da navedeni iznos ne predstavlja konačno utvrđeni dug Studenca. Riječ je o potraživanjima koja su vjerovnici prijavili u zakonskom roku, a tek slijedi njihova provjera. Osim toga, pojedina potraživanja, osobito ona povezana s financijskim institucijama, mogu se međusobno preklapati.

Zbog toga zbroj svih prijavljenih iznosa ne mora odgovarati stvarnoj ukupnoj zaduženosti trgovačkog lanca.

Studenac i povjerenik imaju 30 dana za očitovanje

Prema službenim informacijama objavljenima uz predstečajni postupak, Studenac i povjerenik Domagoj Poljak imaju zakonski rok od 30 dana od dostave tablice kako bi se pisano očitovali o prijavljenim tražbinama. Za svaku prijavu morat će navesti priznaju li je ili osporavaju. U slučaju osporavanja potrebno je obrazložiti razloge i navesti iznos koji se osporava.

Nakon toga FINA će objaviti njihova očitovanja, a vjerovnici će dobiti mogućnost osporavanja tražbina drugih vjerovnika. Tek nakon provedbe tih koraka bit će jasnije koliki će iznos potraživanja biti službeno utvrđen u postupku.

Ročište na Trgovačkom sudu u Splitu u veljači

Podsjetimo, Trgovački sud u Splitu otvorio je predstečajni postupak nad Studencem 29. rujna 2026. godine.

Vjerovnici su svoje tražbine mogli prijavljivati od 7. do 28. listopada, a nakon isteka roka FINA je objavila pristiglu dokumentaciju. Ročište radi ispitivanja tražbina zakazano je za 10. veljače 2027. godine u 9:30 sati na Trgovačkom sudu u Splitu.

Nakon utvrđivanja i eventualnog osporavanja tražbina slijedi izrada plana restrukturiranja, kojim bi se trebali definirati uvjeti i način namirenja vjerovnika.

Pred Studencem važni mjeseci

Objava službene tablice jedan je od ključnih trenutaka predstečajnog postupka jer omogućuje detaljniji uvid u razmjere prijavljenih potraživanja. Za vjerovnike će posebno važno biti utvrditi koje će tražbine Studenac priznati, koje će osporavati te pod kojim bi se uvjetima mogla provesti njihova naplata.

Konačan rasplet ovisit će o daljnjim sudskim koracima, usuglašavanju potraživanja i prihvaćanju plana restrukturiranja.