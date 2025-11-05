Vjerovnici Kerumovih firmi praktički ostaju praznih ruku: Slučaj se bliži kraju, a stečajna upraviteljica traži 100.000 eura

Podravka, Jamnica i još 199 tvrtki u stečaju Keruma uspjet će namiriti tek nešto više od jedan posto svojih potraživanja, a stečajna upraviteljica za sedam godina rada traži maksimalnu nagradu, vidljivo iz nedavno objavljene stečajne dokumentacije na Trgovačkom sudu u Splitu, piše portal.hr.

Mladineo objašnjava da joj maksimalna nagrada pripada zbog "iznimne složenosti" slučaja. Zakon propisuje najviše 84.000 eura, ali ona traži dodatnih 16.000 jer je vodila 230 sudskih sporova tijekom sedam godina, održala 50 prodajnih ročišta za 26 nekretnina diljem Hrvatske i morala rekonstruirati računovodstvo jer je dokumentacija doslovno izgorjela.

Upraviteljica pojasnila zašto nije pokrenula tužbe protiv bivšeg vlasnika Željka Keruma i njegovih poreznih tvrtki.

Usto, u završnom izvješću podnesenom Trgovačkom sudu u Splitu, upraviteljica po prvi put detaljno objašnjava zašto nije pokrenula tužbe protiv bivšeg vlasnika Željka Keruma i njegovih povezanih tvrtki. Mnogi vjerovnici očekivali su da će pokušati vratiti imovinu koja je prije stečaja prebačena na druge firme.

Odgovor je jednostavan: "Nema od koga naplatiti."

Kerum d.o.o. je od svojih povezanih tvrtki potraživao gotovo 60 milijuna eura po kreditima. Problem je u tome što su te firme ugašene ili u stečaju bez imovine. Tri najveća dužnika su Adriatic d.d. (krediti vrijedni stotine milijuna kuna), Sapor d.o.o. i Neva Kerum d.o.o. Svi su završili u stečaju bez novca za namirenje vjerovnika.

Sud će u idućim tjednima održati završno ročište na kojem će razmatrati završni račun i prijedlog diobe. Tek nakon toga vjerovnici bi mogli dobiti novac, najvjerojatnije tijekom 2026. godine.

Prema prijedlogu završne diobe, vjerovnici će od 97 milijuna eura duga naplatiti tek 1,2 milijuna, samo jedan posto onoga što im se duguje. Podravka gubi 19,3 milijuna eura. Jamnica neće naplatiti 23,6 milijuna. Zvijezda ostaje bez 15,7 milijuna, a Coca-Cola Hrvatska bez 8,6 milijuna. Građevinska tvrtka Špica građenje gubi gotovo 27 milijuna eura, a marketinška agencija Publicus 12,6 milijuna. Država neće naplatiti 4,3 milijuna eura poreza.