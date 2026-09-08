Vjenčali se Kristina Krepela i Marin Miletić?

Kristina Krepela i Marin Miletić navodno su nakon četiri godine ljubavi napravili veliki korak, a jedan detalj na njihovim rukama odmah je potaknuo priče o tajnom vjenčanju.

Glumica Kristina Krepela i saborski zastupnik Marin Miletić navodno su svoju četverogodišnju ljubav okrunili brakom, i to daleko od očiju javnosti.

Kako piše Net.hr, 47-godišnja glumica i 46-godišnji političar navodno su izmijenili bračne zavjete, a nagađanja o vjenčanju potaknuli su detalji koji se mogu primijetiti na njihovim novijim objavama na društvenim mrežama. Na njihovim rukama, naime, može se vidjeti prstenje koje izgleda poput vjenčanog.

Krepela zasad nije željela otkriti jesu li lijepe vijesti doista točne.

"Moram vas razočarati, ali ne komentiram privatni život i nemam što reći", kratko je poručila za Net.hr.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kristina Krepela (@kristina_krepela)