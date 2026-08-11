Vjenčali se Cristiano Ronaldo i Georgina

Cristiano Ronaldo oženio je dugogodišnju partnericu Georginu Rodríguez. Portugalska nogometna zvijezda (41) i manekenka (32) vjenčali su se na civilnoj ceremoniji održanoj 11. kolovoza u portugalskom Cascaisu. Prema službenom priopćenju, vjenčanje je bilo privatan i intiman događaj kojem je prisustvovalo njihovo petero djece.

Vjenčanje godinu dana nakon zaruka

Na društvenim mrežama objavili su fotografiju svojih ruku s vjenčanim prstenjem.

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Vjenčanje se dogodilo točno godinu dana nakon što je Rodríguez 11. kolovoza 2025. na Instagramu objavila zaruke. Tada je podijelila fotografiju na kojoj se izbliza vidi veliki dijamantni prsten.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", napisala je tada Georgina, što znači: "Da, želim. U ovom i u svim svojim životima."

Par zajedno odgaja petero djece. To su blizanci Eva Maria i Mateo (8), kći Alana (8), kći Bella (4) te 15-godišnji sin Cristiano Junior, kojeg je Ronaldo dobio u ranijoj vezi. Par je u travnju 2022. objavio da je preminuo Bellin brat blizanac Ángel, koji je umro pri porodu.

Početak veze

Ronaldo i Georgina upoznali su se 2017. godine, dok je ona radila kao prodavačica u Guccijevoj trgovini. Prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu u siječnju iste godine na dodjeli nagrada "Best FIFA Football Awards" u Zürichu. Vezu su potvrdili na Instagramu u svibnju, kada je Ronaldo objavio njihovu zajedničku fotografiju.

U Georgininoj reality seriji "Ja sam Georgina" iz 2022. godine, Ronaldo je govorio o počecima njihove veze. Izjavio je da mu je supruga odmah bila "vrlo zanimljiva djevojka, puno zrelija za svoje godine". Georgina je dodala kako je njihov odnos imao "vrlo poseban početak".

Ronaldo je priznao da u početku nije mislio da će veza postati toliko ozbiljna, ali se brzo zaljubio. "Nisam mislio da će veza biti ovoliko snažna, da ću se zaljubiti u nju. Iskreno, nisam to očekivao. No nakon nekog vremena osjetio sam da je ona žena mog života", rekao je u seriji, piše Index.

Reakcija na iznenadnu prosidbu

U intervjuu za španjolski Elle u prosincu 2025., Georgina je ispričala da ju je Ronaldova iznenadna prosidba šokirala. "Istina je da mi prosidba u tom trenutku nije bila ni na kraj pameti", izjavila je. "Trebalo mi je dugo da procesuiram taj ogromni kamen koji mi je dao. Bila sam toliko zatečena da sam prsten ostavila u sobi i otvorila ga na danjem svjetlu tek iduće jutro."

Za svoj je prsten rekla da je "prekrasan", a zatim se našalila: "To je najmanje što mi je mogao ponuditi nakon 10 godina čekanja."