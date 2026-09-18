Vjekoslav Radić ponovno u HDZ-u: "Njegov povratak je logičan i dobar korak"

Načelnik Općine Baška Voda Vjekoslav Radić ponovno je pristupio Hrvatskoj demokratskoj zajednici, objavio je Marko Lozić, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Baška Voda. Prema Lozićevim riječima, Radić se u stranku vratio na njegov prijedlog.

Radić je na lokalnim izborima 2025. izabran za načelnika kao kandidat Nezavisne liste mladih i SDP-a, pobijedivši tadašnjeg HDZ-ova načelnika Joska Roščića. Prije izbora javno je govorio da je ranije bio član HDZ-a te da je iz stranke izašao kako bi mogao realizirati svoju kandidaturu za načelnika.

Lozić: „Njegov povratak vidim kao logičan i dobar korak“

Lozić navodi da odluka o prijedlogu Radićeva povratka nije bila slučajna te ističe njihovu dosadašnju suradnju.

„U proteklom razdoblju s Vjekoslavom sam imao priliku dobro surađivati i iz prve ruke vidjeti da je riječ o čovjeku koji ima energiju, ideje i želju raditi, ali i o timskom igraču koji razumije da se ozbiljni rezultati ne mogu postići bez suradnje i preuzimanja odgovornosti“, poručio je.

Dodao je kako su Radićeva politička uvjerenja poznata te njegov ponovni ulazak u HDZ vidi kao logičan potez.

Predsjednik baškovoškog HDZ-a smatra da lokalnoj politici sada treba više suradnje, posebno kada je riječ o funkcioniranju Općinskog vijeća i donošenju odluka važnih za stanovnike.

„Općina Baška Voda danas treba manje prepucavanja, blokada i partikularnih interesa, a više rada, suradnje i odluka. Treba nam Općinsko vijeće koje funkcionira, koje može donositi odluke i koje će svaki kvalitetan projekt procjenjivati prema tome koristi li ljudima koji ovdje žive“, naveo je Lozić.

„Pred nama je puno posla“

Lozić je poručio kako će podržati projekte usmjerene na razvoj Baške Vode, infrastrukturu, turizam te poboljšanje uvjeta za djecu, mlade i obitelji.

„Politika na lokalnoj razini za mene ima smisla samo ako iza nje ostane konkretan rezultat. Ne zanimaju me podjele radi podjela. Zanimaju me ljudi koji žele raditi, koji su spremni razgovarati i koji znaju da nitko sam ne može napraviti sve što je potrebno jednoj općini“, poručio je.

Radićev povratak u HDZ, dodaje Lozić, vidi kao priliku za stabilniju suradnju u Baškoj Vodi.

„Pred nama je puno posla. Vrijeme je da energiju usmjerimo na projekte, odluke i razvoj općine Baške Vode“, zaključio je predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Baška Voda.