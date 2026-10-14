Vitamin D u Dalmaciji zimi: zašto ni sunčani kraj nije imun na manjak

Dalmacija i sunce idu ruku pod ruku. Čak i usred zime, čim zasja sunce, Riva je puna ljudi koji uz kavu hvataju njegove zrake. Lako je pomisliti da nam ovdje vitamina D ne može nedostajati. Ipak, stvar nije baš tako jednostavna.

Manjak vitamina D puno je češći problem nego što mislimo. Prema velikoj europskoj analizi podataka za gotovo 56.000 ljudi, čak 40 % Europljana ima nedovoljnu razinu vitamina D u krvi. I to posebno zimi: od listopada do ožujka udio onih s ozbiljnim manjkom bio je više nego dvostruko veći nego u toplijem dijelu godine.

U suradnji s timom BioPreventa donosimo pregled zašto ni sunčani jug nije pošteđen, kome manjak prijeti više nego drugima i što možete učiniti već ove zime.

Zašto zimsko sunce nije dovoljno

Koža stvara vitamin D uz pomoć UVB zraka. Kada je sunce nisko na nebu, te zrake prolaze dulji put kroz atmosferu i većina ih se zaustavi prije nego što stigne do nas. Svjetla i dalje ima, dan može biti i topao i lijep, ali UVB zraka jednostavno nije dovoljno da bi koža stvorila vitamin D.

U Dalmaciji, kao i u ostatku Hrvatske, to razdoblje traje otprilike od studenog do ožujka.

I da, to znači da ni najljepša zimska šetnja Rivom neće puno promijeniti razinu vitamina D. Zalihe stvorene tijekom ljeta postupno se troše, pa mnogi kraj zime dočekaju s osjetno nižom razinom nego u rujnu.

Izvor: Kirsten Velghe/Unsplash

Kome manjak prijeti više nego drugima

Zimski manjak može pogoditi svakoga, ali neki bi trebali biti posebno pažljivi:

Starije osobe - s godinama koža stvara manje vitamina D, čak i uz jednako izlaganje suncu.

- s godinama koža stvara manje vitamina D, čak i uz jednako izlaganje suncu. Svi koji rade u zatvorenom - sunce kroz prozor ne pomaže jer nažalost, staklo ne propušta dovoljno UVB zraka.

- sunce kroz prozor ne pomaže jer nažalost, staklo ne propušta dovoljno UVB zraka. Oni koji se dosljedno štite od sunca - prema istraživanjima, krema za sunčanje smanjuje stvaranje vitamina D u koži. U laboratorijskim uvjetima zabilježen je velik učinak, ali pretpostavka je da je u svakodnevnom životu on manji, s obzirom na to da kremu rijetko nanosimo u debelom sloju. Zaštita je i dalje važna zbog zdravlja kože, ali je dobro znati da ima i ovu stranu.

- prema istraživanjima, krema za sunčanje smanjuje stvaranje vitamina D u koži. U laboratorijskim uvjetima zabilježen je velik učinak, ali pretpostavka je da je u svakodnevnom životu on manji, s obzirom na to da kremu rijetko nanosimo u debelom sloju. Zaštita je i dalje važna zbog zdravlja kože, ali je dobro znati da ima i ovu stranu. Osobe tamnije puti i veće tjelesne težine - tamnija koža stvara manje vitamina D, a kod veće tjelesne težine tijelu ga je obično potrebno više.

- tamnija koža stvara manje vitamina D, a kod veće tjelesne težine tijelu ga je obično potrebno više. Osobe s bolestima koje otežavaju apsorpciju masti - poput celijakije ili Crohnove bolesti.

U Dalmaciji se tome pridružuje i jedan paradoks. Ljeti mnogi izbjegavaju sunce u najjačim satima, a turistička sezona često znači i mjesece rada u kuhinjama, na recepcijama i u trgovinama. Tako i ljeto, koje bi trebalo napuniti zalihe, zna proći bez puno sunca na koži.

Izvor: Amel Majanovič/Unsplash

Može li se manjak vitamina D nadoknaditi prehranom?

Teško. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odraslima i djeci starijoj od godinu dana preporučuje 15 mikrograma vitamina D dnevno, a u hrani ga ima malo i u malom broju namirnica:

Masna riba - najbolji je izvor. Manja porcija pastrve ili lososa, od oko 85 g, ovisno o vrsti, sadrži i do 16 mikrograma.

- najbolji je izvor. Manja porcija pastrve ili lososa, od oko 85 g, ovisno o vrsti, sadrži i do 16 mikrograma. Srdele iz konzerve - dvije srdele imaju oko 1,2 mikrograma.

- dvije srdele imaju oko 1,2 mikrograma. Jaja - jedno jaje ima oko 1,1 mikrogram, i to u žumanjku.

Tko ribu ne jede nekoliko puta tjedno, samom prehranom teško doseže preporučeni unos, čak i u kraju u kojem riba nikad nije daleko od stola.

Izvor: Caroline Attwood/Unsplash

Što možete učiniti da biste imali dovoljno vitamina D

Za dovoljno vitamina D nisu potrebne velike promjene. Najviše se postiže s nekoliko jednostavnih koraka:

Provjerite razinu vitamina D - najpouzdaniji odgovor daje jednostavna pretraga krvi koju možete dogovoriti preko liječnika obiteljske medicine ili napraviti u laboratoriju. Razina je obično najniža krajem zime, ali pretragu je korisno napraviti već na početku hladnijih mjeseci, kako biste na vrijeme mogli reagirati. EFSA kao ciljnu razinu navodi 50 nmol/L.

- najpouzdaniji odgovor daje jednostavna pretraga krvi koju možete dogovoriti preko liječnika obiteljske medicine ili napraviti u laboratoriju. Razina je obično najniža krajem zime, ali pretragu je korisno napraviti već na početku hladnijih mjeseci, kako biste na vrijeme mogli reagirati. EFSA kao ciljnu razinu navodi 50 nmol/L. Ljeti razumno iskoristite sunce - kratko izlaganje suncu, bez opeklina, pomaže tijelu da stvori zalihe za hladniji dio godine.

- kratko izlaganje suncu, bez opeklina, pomaže tijelu da stvori zalihe za hladniji dio godine. Uvrstite ribu na jelovnik - barem nekoliko puta tjedno, a masna riba poput pastrve ili lososa najbolji je izbor.

- barem nekoliko puta tjedno, a masna riba poput pastrve ili lososa najbolji je izbor. Razmislite o dodatku prehrani - kada sunca i ribe nema dovoljno, dodatak prehrani s vitaminom D može biti jednostavna podrška uz uravnoteženu prehranu. Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava te održavanju normalnih kostiju i normalne funkcije mišića.

- kada sunca i ribe nema dovoljno, može biti jednostavna podrška uz uravnoteženu prehranu. Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava te održavanju normalnih kostiju i normalne funkcije mišića. Ne pretjerujte - vitamin D je topiv u mastima i tijelo ga pohranjuje, pa više nije uvijek bolje. Za odrasle je gornja sigurna granica 100 mikrograma dnevno iz svih izvora zajedno. Ako je razina niska, liječnik će preporučiti koliko vam je potrebno i koliko dugo biste ga trebali uzimati.

U dodacima prehrani vitamin D često dolazi uz vitamin K, koji doprinosi održavanju normalnih kostiju, kao i magnezij, koji doprinosi normalnoj funkciji mišića.

Izvor: BioPrevent

Malo sunca ljeti i malo pažnje zimi = dovoljna razina vitamina D

Dalmacija ima sunca napretek, ali ne cijele godine u obliku koji koži treba za vitamin D. Ljeti je dovoljno kratko, razumno izlaganje suncu, a od studenog do ožujka vrijedi obratiti pažnju na prehranu i, po potrebi, na razinu vitamina D u krvi. Jedna pretraga na početku zime može uštedjeti puno nagađanja, a vama omogućiti da hladnije mjesece dočekate spremni.