Visoki upravni sud srušio splitsku odluku o skraćenju rada noćnih klubova: "Prekoračene ovlasti Gradskog vijeća"

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je ukinuo Odluku o dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Splita, a koju je Gradsko vijeće Grada Splita donijelo na sjednici 15. srpnja 2024. godine. Presuda potvrđuje da je Gradsko vijeće postupilo nezakonito pokušavajući ograničiti radno vrijeme noćnim klubovima, barovima i disco barovima.

"Gradsko vijeće Grada Splita donošenjem navedene odluke prekoračilo je svoje ovlasti propisane člankom 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti“, stoji u obrazloženju presude Visokog upravnog suda. Sud je utvrdio da predstavničko tijelo nema zakonsku ovlast skraćivati ni produžavati radno vrijeme ugostiteljskih objekata skupine 'Barovi', bez obzira na zonu u kojoj posluju, ako ti objekti ispunjavaju uvjete za rad noću u zatvorenim prostorima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ministarstvo turizma i sporta djelovalo u skladu sa zakonom"

Podsjetimo, Gradsko vijeće je tada odlučilo skratiti radno vrijeme noćnim klubovima i barovima, ograničivši ih na razdoblje od 21:00 do 24:00, odnosno do 01:00 ili 02:00 sata, ovisno o tipu objekta, i to u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada. Odluka se temeljila na pozivanju na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, no, kako je sada jasno, bez odgovarajuće zakonske podloge.

Reagiralo je i Ministarstvo turizma i sporta, koje je uputilo preporuku Gradu Splitu da spornu odredbu briše. Kako Split nije postupio prema toj uputi, Ministarstvo je, koristeći svoje zakonske ovlasti, stavilo odluku van snage i predalo Visokom upravnom sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti.

"Ova presuda potvrđuje da je Ministarstvo turizma i sporta djelovalo u skladu sa zakonom te da su naša ranija očitovanja prema Gradu Splitu bila usmjerena isključivo na poštivanje zakonskih propisa", poručili su iz Ministarstva.

Sudska presuda tako ne samo da vraća radno vrijeme noćnih objekata na staro, već i postavlja jasan pravni okvir unutar kojeg lokalna tijela smiju djelovati kada je riječ o reguliranju ugostiteljske djelatnosti.