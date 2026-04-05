Visoka inteligencija nije uvijek prednost: Evo zašto pametni ljudi češće pate

Inteligencija se u društvu često doživljava kao prednost koja olakšava život. No, stručnjaci upozoravaju da visoka inteligencija može imati i svoju manje vidljivu stranu, posebno kada je riječ o emocionalnom životu.

Profesor Bobby Hoffman ističe kako se osobe s visokim kvocijentom inteligencije često teže uklapaju u tradicionalna radna okruženja te si postavljaju izrazito visoke standarde koje je teško dosegnuti. Uz to, čini se da se s osjećajem srama nerijetko nose teže nego drugi.

Dubok osjećaj srama i usamljenosti

Savjetnica za rad sa živčanim sustavom Dana Doswell objašnjava kako visoko inteligentne osobe često istodobno nose snažan osjećaj srama koji može biti potisnut i kroničan.

Takav osjećaj može dovesti do povlačenja i izolacije, što dodatno produbljuje usamljenost.

„Može vam se istodobno događati da se osjećate inteligentnije od većine, ali i kao da ste drugačiji, kao da s vama nešto nije u redu“, objašnjava Doswell.

Psihoterapeutkinja Ima Lo dodaje da takvi ljudi često godinama skrivaju svoju pravu prirodu jer ne nailaze na razumijevanje u okolini. To može dovesti do sindroma varalice i osjećaja duboke samoće.

Kako se osloboditi srama

Stručnjaci ističu da je prvi korak u oslobađanju od srama njegovo prepoznavanje.

Doswell objašnjava kako osvještavanje obrazaca ponašanja i emocija pomaže u razumijevanju uzroka tog osjećaja.

„Kada počnemo prepoznavati svjesne i nesvjesne obrasce srama, lakše razumijemo odakle dolaze naša uvjerenja“, navodi.

Traženje podrške i razvijanje pozitivnog unutarnjeg dijaloga također mogu pomoći u procesu suočavanja sa sramom, što vodi većem prihvaćanju sebe.

Sram kao univerzalna emocija

Sram je, prema definiciji Američke psihološke udruge, snažna i neugodna emocija povezana s izraženom sviješću o sebi, a često je prati povlačenje iz društvenih odnosa.

Većina ljudi tijekom života doživi sram, no neki su mu skloniji od drugih. Kognitivni neuroznanstvenik Christian Jarrett navodi da osobe s psihopatskim crtama mogu osjećati vrlo malo srama, dok je kod drugih ta emocija izraženija.

Posebno je naglašena kod osoba koje se suočavaju s psihičkim teškoćama, ali i kod visoko inteligentnih pojedinaca.

Potreba za povezanošću

Unatoč osjećaju srama, potreba za povezanošću ostaje temeljna ljudska osobina. Bliskost, razumijevanje i podrška ključni su za emocionalno zdravlje, iako nas sram često uvjerava u suprotno.

Kada ga uspijemo prepoznati i postupno nadvladati, lakše prihvaćamo sebe i shvaćamo da nas naši unutarnji osjećaji ne čine manje vrijednima.