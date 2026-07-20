Više splitskih ulica ostaje bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, 21. srpnja, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na nekoliko lokacija u Splitu i Žrnovnici.
Većina radova u Splitu odvijat će se od 8:30 do 12:30 sati, dok su radovi u Žrnovnici najavljeni od 9 do 13 sati.
Radovi na više lokacija u Splitu
Zbog zamjene mjernih uređaja električne energije neće biti od 8:30 do 12:30 sati na sljedećim adresama:
- Vukovarska ulica 199
- Hrvatske mornarice 7
- Klovićeva ulica 9
- Put Brda 13
- Klovićeva ulica 16A i 16B
- Šimićeva ulica 9A, 9B, 9C i 9D
Bez struje i dio Žrnovnice
U Žrnovnici će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži, zbog čega će od 9 do 13 sati bez električne energije biti potrošači na adresama:
- Put sv. Jure od 13 do 23 te od 26 do 42B
- Ulica Petra Krešimira IV. od 8 do 18 te od 7 do 33
- Hrvatskih velikana od 77B do 91
Najavljeno trajanje radova je okvirno, a opskrba električnom energijom može biti ponovno uspostavljena i prije predviđenog završetka.
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