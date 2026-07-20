Više splitskih ulica ostaje bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, 21. srpnja, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na nekoliko lokacija u Splitu i Žrnovnici.

Većina radova u Splitu odvijat će se od 8:30 do 12:30 sati, dok su radovi u Žrnovnici najavljeni od 9 do 13 sati.

Radovi na više lokacija u Splitu

Zbog zamjene mjernih uređaja električne energije neće biti od 8:30 do 12:30 sati na sljedećim adresama:

Vukovarska ulica 199

Hrvatske mornarice 7

Klovićeva ulica 9

Put Brda 13

Klovićeva ulica 16A i 16B

Šimićeva ulica 9A, 9B, 9C i 9D

Bez struje i dio Žrnovnice

U Žrnovnici će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži, zbog čega će od 9 do 13 sati bez električne energije biti potrošači na adresama:

Put sv. Jure od 13 do 23 te od 26 do 42B

Ulica Petra Krešimira IV. od 8 do 18 te od 7 do 33

Hrvatskih velikana od 77B do 91

Najavljeno trajanje radova je okvirno, a opskrba električnom energijom može biti ponovno uspostavljena i prije predviđenog završetka.