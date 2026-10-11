Više splitskih ulica ostaje bez struje. Ovo su detalji

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u ponedjeljak, 12. listopada, pojedini dijelovi Splita i Dalmatinske zagore privremeno će ostati bez električne energije. Prekidi u opskrbi najavljeni su u različitim terminima, a na pojedinim lokacijama mogli bi potrajati i do osam sati.

Prema najavljenom rasporedu radova, isključenja su predviđena na više lokacija u Splitu te na području Donjeg Muća i Crivca. Radovi obuhvaćaju zamjenu mjernih uređaja, zahvate na niskonaponskoj mreži i radove u trafostanici.

Split: Bez struje više ulica

Na području Splita za sutra su najavljeni sljedeći prekidi u opskrbi električnom energijom:

Trg braće Radić – od 8 do 9 sati, zbog zamjene mjernih uređaja.

Ulica Krste Odaka – od 9 do 13 sati, zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Vidilica, kućni brojevi od 2 do 10 – od 8:30 do 12:30 sati, zbog zamjene brojila.

Hercegovačka (2, 3 i 5), Domovinskog rata (57), Put Supavla (48 i 23–63), Mike Tripala (9) te Komulovića put (1, 3, 5 i 7) – od 8:30 do 10:30 sati, zbog radova u trafostanici.

Ulica Krste Odaka (1–21) i Ulica Brune Bušića (3) – od 9 do 14 sati, zbog zamjene mjernih uređaja.

Prekidi i u Dalmatinskoj zagori

Bez električne energije sutra će privremeno ostati i pojedini potrošači na području Dalmatinske zagore. U Donjem Muću, na adresi Donji Muć 291, prekid je predviđen od 10 do 11 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži. Na području Crivca radovi su najavljeni od 7 do 15 sati, što je ujedno i najdulje predviđeno isključenje.

Prekid će obuhvatiti sljedeće adrese: Gornji Bučići (7–12), Put Doca (5, 6, 7, 13 i 14), Mravci (5 i 10), Gornji Morići (7) te Ćosić (7 i 9).

Građanima se savjetuje da se pripreme

Sva navedena isključenja planirana su za ponedjeljak, 12. listopada 2026. godine, a povezana su s redovitim radovima na elektroenergetskoj infrastrukturi.