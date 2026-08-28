Više se ne skrivaju? Jakov Jozinović uhvaćen s poznatom pjevačicom, mjesecima ih povezuju

edan od trenutno najpopularnijih mladih hrvatskih pjevača Jakov Jozinović ponovno je privukao pozornost zbog privatnog života. Ovoga puta nije riječ o fotografiji s koncerta ili snimci koja je slučajno završila na društvenim mrežama – fotografi su ga u centru Zagreba snimili u društvu bosanskohercegovačke pjevačice Džejle Ramović, s kojom ga se već mjesecima povezuje.

Story je objavio fotografije njihove zajedničke šetnje nakon šopinga. Jozinović i Ramović bili su ležerno odjeveni, djelovali su potpuno opušteno, a Jakov je nosio vrećice iz trgovina. Džejla je nekoliko sati ranije na društvenim mrežama objavila fotografiju iz zagrebačkog frizerskog salona, odjevena u plavu košulju i s kosom podignutom u punđu – upravo tako bila je odjevena i tijekom kasnije šetnje s Jakovom.

Sve je počelo obrisanom snimkom poljupca

Priča o njihovoj mogućoj romansi traje još od kraja lipnja. Jozinović je tada na svom Instagram profilu nakratko objavio video snimljen na brodu na kojem razmjenjuje poljubac s djevojkom. Objava je vrlo brzo uklonjena, ali, kako to obično biva na internetu, korisnici društvenih mreža već su je bili spremili.

Uslijedila je prava mala internetska istraga. Pratitelji su uspoređivali profil djevojke sa snimke, njezin nakit, pa čak i prsten koji je nosila, zaključujući da bi mogla biti upravo Džejla Ramović. O tome su tada izvještavali hrvatski, bosanskohercegovački i srpski mediji, dok se ni Jozinović ni Ramović nisu službeno oglašavali o svojem odnosu.

Pojedini regionalni mediji otišli su i korak dalje te njihovu vezu predstavili kao potvrđenu, no važno je naglasiti da njih dvoje javnosti nisu dali službenu potvrdu da su par.

Zajedno su ih viđali i izvan Hrvatske

Nagađanja nisu prestala nakon obrisane snimke. Krajem srpnja na TikToku su se pojavile fotografije nastale u Kotoru. Djevojčica koja ih je ondje susrela objavila je fotografije s oboje uz poruku da ih je srela istoga dana i u isto vrijeme.

Džejla je tada nastupala u Risnu, dok je Jakov prethodno imao nastup u Mostaru, a fotografije su ponovno pokrenule komentare njihovih obožavatelja.

Gotovo istodobno Džejla je viđena i u Veloj Luci, gdje je pratila generalnu probu tradicionalnog koncerta „Trag u beskraju“. Među izvođačima koji su se pripremali za koncert posvećen Oliveru Dragojeviću bio je upravo Jakov Jozinović.

Džejla je o Jakovu govorila s puno simpatija

Njih dvoje poznavali su se i profesionalno prije nego što su počela ljubavna nagađanja. Zajedno su nastupali, među ostalim, u beogradskom Sava Centru, a Ramović je poslije govorila o energiji koju su osjetili tijekom proba i nastupa.

U jednom ranijem televizijskom gostovanju nije skrivala ni koliko cijeni mladog kolegu, istaknuvši da Jakov ima posebnu karizmu te da ga brani kada netko o njemu govori negativno. Nakon njihova zajedničkog nastupa priznala je i kako je snimku nastupa gledala više puta, premda inače ne voli naknadno gledati vlastita pojavljivanja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jakov (@jakov.jozinovic)

S druge strane, kada je ranije govorila o privatnosti, Džejla je naglasila: „Ja se ne krijem. Volim da čuvam stvari za sebe.“

Fotografije iz Zagreba ponovno raspirile glasine

Najnovije fotografije iz Zagreba same po sebi ne dokazuju ljubavnu vezu. One, međutim, pokazuju da Jakov Jozinović i Džejla Ramović vrijeme provode zajedno i izvan pozornice, a čini se da ih pritom pretjerano ne zabrinjavaju pogledi prolaznika ni kamere.

Story ih je snimio kako opušteno šeću gradom nakon kupnje, a fotografije su vrlo brzo prenijeli i drugi hrvatski i regionalni mediji.

Za sada, međutim, posljednja riječ ostaje ista kao i tijekom cijelog ljeta: njih dvoje svoj odnos nisu javno definirali. Jesu li samo vrlo bliski prijatelji i kolege ili se iza sve češćih zajedničkih pojavljivanja krije nova regionalna ljubavna priča – na to će, ako budu željeli, odgovor ipak morati dati Jakov i Džejla.