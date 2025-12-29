Više požara otvorenog prostora u županiji: Gorjela trava, raslinje i palma

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirali su u više požara, većinom na otvorenom prostoru, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu.

Najveća opožarena površina zabilježena je u Prološcu, gdje je u kasnim večernjim satima izgorjelo oko jednog hektara trave i zapuštenog vinograda. Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Imotski, a intervencija je završena oko 23.30 sati.

Požari trave i niskog raslinja zabilježeni su i u Biorinama, gdje je opožareno oko 2500 četvornih metara, te u Dugopolju, gdje je izgorjelo oko 120 četvornih metara. Na obje lokacije intervenirala su nadležna dobrovoljna vatrogasna društva.

Na području Kaštela vatrogasci su imali više intervencija. U Kaštel Kambelovcu gorjela je palma u blizini Baletne škole, dok je u Kaštel Novom – Rudinama izgorjelo oko 200 četvornih metara trave, pri čemu su nagorjele i tri masline. U Kaštel Štafiliću zabilježen je požar razvodne kutije s osiguračima na objektu, koji je ugašen u kratkom roku.

Intervencija je zabilježena i u Supetru, gdje je gorio spremnik za otpad.