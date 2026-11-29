Više od tri desetljeća nakon ratnih stradanja koja su obilježila početak devedesetih godina, Hrvatska i Crna Gora približile su se rješavanju jednog od najosjetljivijih otvorenih pitanja u međusobnim odnosima. Vlada Crne Gore u petak, 27. studenoga, usvojila je izvješće o završenim pregovorima s Republikom Hrvatskom o sklapanju međudržavnog ugovora kojim će se urediti obeštećenje hrvatskih državljana zatočenih u logorima na crnogorskom teritoriju tijekom Domovinskog rata. Prihvaćen je i prateći protokol kojim se uređuje provedba budućeg ugovora. Riječ je o važnom koraku za bivše zatočenike i njihove obitelji, ali i za daljnji razvoj odnosa dviju susjednih država.

Mediji navode iznos od 18 milijuna eura

Prema službenom priopćenju crnogorske vlade, ugovorom će biti obuhvaćeni hrvatski državljani koji su od 30. rujna 1991. do 18. kolovoza 1992. godine bili prisilno lišeni slobode, odnosno zatočeni i mučeni na teritoriju Crne Gore. Za hrvatsku javnost posebno je važno pitanje obeštećenja bivših zatočenika logora Morinj kod Kotora, u kojem su tijekom Domovinskog rata bili zatočeni hrvatski branitelji i civili. Prema informacijama koje su objavili crnogorski mediji, a prenijeli Hina i HRT, za obeštećenje bi bilo predviđeno približno 18 milijuna eura. Službeno priopćenje Vlade Crne Gore, međutim, ne navodi ukupan financijski iznos.

Prema dostupnim medijskim informacijama, pojedinačni iznosi obeštećenja utvrđivali bi se zasebno, uz uzimanje u obzir odšteta koje su pojedini bivši zatočenici već ostvarili na temelju ranijih sudskih postupaka. Naknade bi pod određenim uvjetima obuhvatile i nasljednike osoba čija se smrt može izravno povezati s boravkom u logoru. Predviđeno je da ugovor i provedbeni protokol u ime crnogorske vlade potpiše potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Prihvaćanje rezultata pregovora stoga predstavlja važnu fazu postupka, ali nije isto što i početak isplate obeštećenja.

Morinj je desetljećima otvoreno pitanje

Stradanja hrvatskih državljana u Morinju jedno su od pitanja koja su ostala neriješena nakon završetka Domovinskog rata i uspostavljanja novih odnosa između Hrvatske i Crne Gore. Za brojne bivše zatočenike posljedice ratnih iskustava nisu završile izlaskom iz logora, nego su obilježile njihov kasniji život i živote njihovih obitelji. Pitanje obeštećenja zato ima financijsku, pravnu, ali i snažnu simboličku dimenziju. Priznavanje stradanja i institucionalno preuzimanje odgovornosti važni su elementi procesa suočavanja s ratnom prošlošću.

Zasebna odluka povezana sa splitskom Lorom

Na istoj sjednici crnogorska vlada prihvatila je i informaciju o dodjeli jednokratne novčane pomoći obiteljima svojih državljana stradalih u logoru Lora u Splitu te logorima na području Ljubuškog i Mostara. Riječ je o zasebnoj mjeri koja nije dio međudržavnog ugovora o obeštećenju hrvatskih zatočenika. Crnogorska vlada obrazložila je odluku potrebom institucionalnog priznavanja stradanja svojih državljana i pružanja pomoći njihovim obiteljima. Službeno priopćenje ne navodi broj obitelji obuhvaćenih mjerom niti pojedinačne iznose pomoći.

Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić objavio je da je predviđeni iznos pomoći 200.000 eura po obitelji, no detalji provedbe te informacije tek trebaju biti službeno razjašnjeni. U splitskoj Lori tijekom 1992. godine bili su zatočeni civili i ratni zarobljenici, među kojima su bili i pripadnici JNA iz Crne Gore. Hrvatsko pravosuđe vodilo je više zasebnih postupaka povezanih s ratnim zločinima počinjenima u Lori, a u predmetu poznatom kao Lora 1 donesene su pravomoćne osuđujuće presude. Pojedini slučajevi povezani sa stradanjima crnogorskih državljana predmet su zasebnih pravosudnih postupanja.

Važan korak na europskom putu Crne Gore

Rješavanje otvorenih pitanja s Hrvatskom važno je i u kontekstu pristupnih pregovora Crne Gore s Europskom unijom. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova još je u srpnju ove godine istaknulo potrebu rješavanja pitanja obeštećenja logoraša, pronalaska nestalih osoba, procesuiranja ratnih zločina i drugih neriješenih bilateralnih pitanja. Među njima su i očuvanje spomen-ploče u Morinju, pitanje školskog broda Jadran te nastavak razgovora o pomorskoj granici. Najnovije odluke predstavljaju konkretan pomak u jednom dijelu tih odnosa, ali ne znače da su sva otvorena pitanja riješena.

Za bivše zatočenike i njihove obitelji najvažnije će biti ono što slijedi nakon političkih odluka i diplomatskih dogovora. Potpisivanje ugovora, utvrđivanje pojedinačnih prava i stvarna provedba isplata pokazat će koliko će brzo najavljene mjere zaživjeti. Financijsko obeštećenje ne može ukloniti posljedice ratnih stradanja, ali može predstavljati važan oblik institucionalnog priznanja nepravde. Upravo zato odluke donesene više od tri desetljeća nakon ratnih događaja imaju značenje koje nadilazi same novčane iznose.