Više od stotinu trkača na tradicionalnoj Božićno-novogodišnjoj utrci na Marjanu, pogledajte kako je bilo

U organizaciji maraton kluba Marjan, danas na blagdan Sv. Stjepana sa startom kod sjevernih Marjanskih vrata održana je tradicionalna 22. Božićno - novogodišnja utrka. Po lijepom i suncanom vremenu okupilo se više od stotinu trkača svih dobnih skupina, koji su se natjecali u utrkama na 3.2 i 10 kilometara. Program i dodjelu medalja vodio je Mladen Levačić, idejni začetnik ove utrke, a utrku su organizacijski iznijeli volonteri maraton kluba i njihovi prijatelji. Medijski pokrovitelj ove trkacke manifestacije je Radio Sunce, a projekt financijski podržava Grad Split i Turistička zajednica Grada Splita.

Iako je utrka prvenstveno rekreacijskog karaktera, namijenjena blagdanskom okupljanju ljudi koji dijele ljubav za trčanjem, zdravim životom i prirodom, red je spomenuti i one najbrže.

U utrci na 3.2km pobijedio je Toni Jadrijev iz HNK Sloga Mravince s vremenom 11:29. Iza njega ciljnu liniju su prošli Ante Vrca, AK Sprint Sinj u vremenu 11:31 i Mate Vukasović s rezultatom 11:47. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Katarina Kokan, AK Fit Zaprešić, s vremenom 13:11 ispred Laure Kovačević iz AK Hajduk Split s rezultatom 14:02 i Maje Negovanović iz MK Marjan koja je utrku završila za 16:25.

U utrci na 10km pobijedio je svestrani Sinjanin Vinko Kodžoman iz AK Sprint Sinj & Triatlon kluba Split s rezultatom 36:14 ispred Lovre Carevića, također iz Triatlon kluba Split s vremenom 36:33 i još jednog svestranog sportaša Ilije Novokmeta iz AK Hajduk Split & Triatlon kllub Split koji je utrku završio za 36:52. Dakle, sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zaslužili su izvrsni triatlonci iz TK Split, respektabilan rezultat. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Antonela Saratlija s vremenom 48:45, ispred dvije Jelene, Jelene Matulić iz trkačke grupe ART koja je utrku istrčala u vremenu 49:23 i Jelene Jerković iz MK Marjan s rezultatom 50:11.

Najmlađa sudionica utrke, Marijeta Kutleša ima samo 8 godina, a najstarija Ana Piplica tek 67. Bravo cure, prava ste inspiracija.

Nakon završetka utrke uslijedilo je proglašenje pobjednika, dodjela priznanja najbržima u ukupnom plasmanu i po kategorijama, te nastavak neformalnog druženja uz neizbježne razgovore o planovima za nadolazeću sportsku 2026.