Više od dva desetljeća metal tradicije: Metal Resurrection festival ponovno u Zaboku i dovodi tri jaka inozemna benda

Već 26. godinu zaredom Zabok će biti domaćin jednog od najdugovječnijih metal festivala u Hrvatskoj. Metal Resurrection održat će se u petak, 14. kolovoza, u Centru urbane kulture Regenerator, gdje će publiku očekivati večer vrhunskog thrash metala predvođena legendarnim američkim sastavom Vio-lence, španjolskim velikanima Angelus Apatridom te američkim bendom Cutthroat.

Festival je nastao još 2004. godine na inicijativu mladih članova Udruge Mraz, koji su željeli obogatiti alternativnu glazbenu scenu Zaboka. Ono što je započelo kao mali festival metal glazbe tijekom godina preraslo je u nezaobilazno okupljanje ljubitelja žestokog zvuka iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja.

Kroz više od dva desetljeća na pozornici Metal Resurrectiona nastupili su brojni bendovi svih pravaca metal scene – od black, death i thrash metala do powera, metalcorea i klasičnog heavy metala. Danas festival nosi status jednog od rijetkih festivala ovakvog profila koji kontinuirano djeluje u sjevernoj Hrvatskoj.

Ovogodišnje izdanje predvode Vio-lence, kultni bay area thrash metal sastav iz San Francisca osnovan 1985. godine. Smatraju se jednim od pionira tehničkog thrash metala, a album Eternal Nightmare ubraja se među klasike žanra. Nakon ponovnog okupljanja 2019. godine bend ponovno osvaja pozornice energičnim nastupima koji potvrđuju njihov kultni status.

Na pozornicu Regeneratora stiže i Angelus Apatrida, jedan od najcjenjenijih europskih thrash metal bendova današnjice. Osnovani 2000. godine u španjolskom Albaceteu, poznati su po beskompromisnim riffovima, tehnički besprijekornoj svirci i iznimno snažnim koncertnim nastupima zbog kojih redovito osvajaju festivalske pozornice diljem svijeta.

Program će otvoriti CUTTHROAT iz Los Angelesa, bend koji će svojom sirovom energijom i žestokim zvukom dodatno zagrijati atmosferu te pripremiti publiku za večer posvećenu thrash metalu.

Centar urbane kulture Regenerator u potpunosti je prilagođen osobama s različitim vrstama teškoća i invaliditetom, koje imaju pravo na besplatan ulaz na programe koji se naplaćuju. Prostor je ujedno i pet friendly.

Vrata Regeneratora se otvaraju u 20:30 sati, koncert kreće u 21:30 sat, a ulaznice se mogu kupiti u pretprodaji po cijeni od 15 eura putem Core Events sistema , i na dan koncerta na ulazu za 20 eura.