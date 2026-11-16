Više od 730 djece naučilo pisati zaboravljenim pismom naših predaka. Poljičica ponovno živi, a velika akcija traje do 23. studenoga

Pismo kojim su se stoljećima služili stanovnici nekadašnje Poljičke kneževine ponovno pronalazi put do novih naraštaja. Zahvaljujući projektu „Dani poljičice”, koji provodi udruga Savez za Poljica, više od 730 djece tijekom ovogodišnje manifestacije naučilo je čitati i pisati poljičicom, posebnim povijesnim pismom koje zauzima važno mjesto u hrvatskoj kulturnoj baštini.

Manifestacija se održava od 23. listopada do 23. studenoga 2026. godine, a obuhvaća niz edukativnih i kulturnih aktivnosti na području nekadašnje Poljičke kneževine. Pod sloganom „Svi za poljičicu!” organizatori žele pokazati da ovo vrijedno nasljeđe ne pripada samo povijesnim knjigama i arhivima, nego može živjeti i među današnjom djecom.

Više od 730 djece upoznalo pismo svojih predaka

Jedan od najvažnijih rezultata ovogodišnjeg programa upravo je velik odaziv najmlađih. Više od 730 djece sudjelovalo je u učenju čitanja i pisanja poljičicom, čime je napravljen važan korak prema očuvanju znanja koje je nekada bilo sastavni dio svakodnevnog života poljičkog stanovništva.

Organizatori naglašavaju kako je cilj manifestacije sačuvati bogatu povijesnu ostavštinu, oživjeti tradiciju i običaje te približiti poljičko pismo novim generacijama. Posebna pozornost posvećena je učenicima, ali i svim stanovnicima i posjetiteljima koji Poljica doživljavaju kao dio vlastitog identiteta.

Program se ne svodi samo na učenje slova. Kroz edukativna predavanja, interpretacije kulturne baštine, stručne obilaske i praktične radionice sudionici upoznaju i povijesne okolnosti u kojima se poljičica razvijala i koristila.

Povijesno pismo koje je postalo zaštićeno kulturno dobro Hrvatske

Poljičica je poseban oblik zapadne, odnosno hrvatske ćirilice, koji se stoljećima koristio na području Poljica. Njome su pisani brojni povijesni dokumenti, privatne isprave i drugi zapisi, među kojima posebno mjesto zauzima znameniti Poljički statut, jedan od najvažnijih spomenika hrvatske pravne i kulturne povijesti.

Veliko priznanje stiglo je 23. studenoga 2023. godine, kada je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske donijelo rješenje kojim je umijeće čitanja, pisanja i tiskanja poljičice dobilo status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra, upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-7778.

Među prvim nositeljima ovog kulturnog dobra bili su Savez za Poljica i Osnovna škola Srinjine, čime je potvrđena važnost povezivanja lokalne zajednice i obrazovnih ustanova u očuvanju vrijedne baštine.

Od Čišala do Srijana, od Kostanja do Srinjina

Ovogodišnji „Dani poljičice” povezuju različite dijelove povijesnog prostora Poljica. Aktivnosti se održavaju od Čišala do Srijana te od Kostanja do Srinjina, a namijenjene su djeci, odraslima, lokalnom stanovništvu i posjetiteljima.

Posebnu ulogu imaju osnovne škole. Tako su 13. studenoga iz Osnovne škole „1. listopada 1942.” u Čišlima izvijestili o radionicama za učenike od petog do osmog razreda, koje su vodile Snježana Kordun, kulturalna antropologinja, i Jelena Bikić, magistra likovne edukacije. Škola je istaknula i suradnju Saveza za Poljica sa školama u Srinjinima i Srijanima.

Poziv svima: Poljičica mora živjeti i u budućnosti

Iz Saveza za Poljica pozivaju sve zainteresirane da se uključe u edukativne sadržaje i pridonesu očuvanju pisma koje predstavlja jedan od temelja povijesnog i kulturnog identiteta Poljica.

Manifestacija traje do ponedjeljka, 23. studenoga, a organizatori poručuju da se vrijednost poljičice najbolje čuva upravo njezinim prenošenjem na nove generacije.

Jer, koliko god bilo važno sačuvati stare rukopise, dokumente i spomenike, još je važnije sačuvati znanje zahvaljujući kojem će ih netko moći pročitati i u budućnosti.

Više informacija o očuvanju poljičice dostupno je na službenim stranicama udruge Savez za Poljica.