Više od 70 ronilaca za čišći Split: Uspješno održana tradicionalna ekološka akcija „Od Splita moru 2026.”

U organizaciji Ronilačkog kluba Pik Mornar, u suradnji s Gradom Splitom, danas je uspješno održana tradicionalna ekološka akcija čišćenja podmorja „Od Splita moru 2026.”, koja je i ove godine okupila velik broj zaljubljenika u more i prijatelja okoliša s jednim zajedničkim ciljem – očuvanjem čistoće i ljepote splitskog podmorja.

Akciji se odazvalo više od 70 ronilaca iz sedam ronilačkih klubova i udruga s područja Splita i okolice, koji su se na poziv organizatora, Ronilačkog kluba PIK Mornar, uključili u zajedničku akciju čišćenja podmorja. Sudjelovali su: RK Špinut, REK Hvidra, RK Podstrana, RK Giričić, UPA Rostrum, RK Zenta, PIK Sveučilišta u Splitu i RK veterana 4. gardijske brigade.

Ronilačke ekipe zajedničkim su snagama čistile podmorje na nekoliko poznatih splitskih lokacija: plažama Kašjuni, Kaštelet, Obojena i Galebovi, kao i u akvatoriju ACI marine te ispred jedriličarskih klubova Mornar i Labud.

Tijekom akcije iz mora je izvučeno više stotina kilograma različitog otpada, čime je još jednom skrenuta pozornost na problem onečišćenja morskog okoliša i važnost kontinuiranog provođenja ovakvih inicijativa. Svaki zaron i svaki iz mora izvučeni komad otpada konkretan su doprinos očuvanju našeg mora, ali i podsjetnik na odgovornost koju svi imamo prema okolišu.

Edukacija i znanost kao važan dio zaštite mora

Ovogodišnja akcija započela je edukativnim predavanjem koje je održao dr. sc. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, tijekom kojeg je sudionicima približio važnost ekoloških akcija čišćenja podmorja, njihovu ulogu u očuvanju morskog ekosustava te značaj sustavnog praćenja i evidentiranja morskog otpada.

Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje inicijative ČistiMO!, aplikacije i baze podataka namijenjene evidentiranju, prikupljanju i mapiranju morskog otpada izvađenog tijekom ekoloških ronilačkih akcija, čišćenja plaža i plitkog priobalja.

Uz digitalnu bazu predstavljena je i publikacija, odnosno priručnik za provođenje ekoloških ronilačkih akcija, koji pruža smjernice za standardizirano prikupljanje podataka o vrstama i količinama otpada u Jadranu.

Na taj način rezultati pojedinačnih ekoloških akcija postaju vrijedni podaci za znanstvenu zajednicu, omogućuju sustavnije praćenje onečišćenja mora i stvaraju kvalitetnu podlogu za buduće aktivnosti njegove zaštite. Predstavljanje inicijative ČistiMO! dodatno je naglasilo važnost povezivanja znanstvene zajednice, ronilačkih klubova i lokalnih inicijativa u zajedničkom cilju očuvanja Jadranskog mora.

Zahvala partnerima i svima koji su sudjelovali

Posebno zahvaljujemo Gradu Splitu na suradnji i podršci u realizaciji ove tradicionalne ekološke akcije.

Veliko hvala tvrtki Cian, koja je prepoznala važnost inicijative te osigurala plovilo koje je ronilačkim ekipama značajno olakšalo prikupljanje i transport izvučenog otpada. Zahvaljujemo i Čistoći, koja se pobrinula za preuzimanje i odvoz prikupljenog otpada.

Posebnu zahvalu upućujemo svim ronilačkim klubovima, roniocima, volonterima, partnerima i pojedincima koji su svojim vremenom, trudom i angažmanom doprinijeli uspjehu ovogodišnje akcije. Upravo zajedništvo i spremnost na djelovanje pokazuju koliko se toga može postići kada se udružimo oko zajedničkog cilja.

Akcija „Od Splita moru” nije samo jednodnevno čišćenje podmorja, već i kontinuirana poruka o važnosti odgovornog odnosa prema moru. More nije odlagalište otpada, već naše prirodno bogatstvo, dio identiteta i nasljeđe koje moramo čuvati za buduće generacije.

Čuvanje mora ne počinje i ne završava jednom ekološkom akcijom. Ono počinje našim svakodnevnim odnosom prema okolišu.

ZA ČIŠĆI SPLIT – ZA ČIŠĆE MORE!