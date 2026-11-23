Građanska inicijativa „Split pamti” objavila je da je peticija kojom se traži otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića na dočeku Nove 2027. godine na splitskoj Rivi u svega nekoliko dana prikupila više od 5000 potpisa. Organizatori peticije sada su napravili i službeni korak prema gradskoj vlasti te zahtjev uputili gradonačelniku Tomislavu Šuti i svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Splita.

Kako navode iz inicijative, službeni zahtjev, zajedno s prikupljenim potpisima, poslan je gradonačelniku, klubovima vijećnika i svim gradskim vijećnicima.

Od gradske vlasti traže da preispita najavljeni angažman mladog pjevača za središnju proslavu Nove godine na Rivi.

Sporni nastupi u Novom Sadu i Nišu

Pokretači peticije kao razlog svojeg zahtjeva navode Jozinovićeve nastupe u Srbiji, odnosno njegov odnos prema javnom apelu udruga hrvatskih branitelja i preživjelih vukovarskih logoraša.

Prema tvrdnjama inicijative, pjevač se oglušio na apel upućen uoči njegova nastupa u novosadskoj dvorani SPENS, koju potpisnici peticije povezuju sa zatočenjem i stradanjem vukovarskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata.

U dopisu također ističu da je Jozinović nastupio u Nišu svega tri dana prije obljetnice pada Vukovara.

Smatraju da zbog tih okolnosti Grad Split ne bi trebao angažirati pjevača za doček Nove godine koji se financira javnim sredstvima.

„Ne tražimo zabranu nastupanja, nego odustajanje od konkretnog angažmana”

Iz inicijative posebno naglašavaju da njihova peticija nije usmjerena na opću zabranu nastupanja Jakova Jozinovića niti na onemogućavanje njegove glazbene karijere.

„Ovom peticijom ne tražimo opću zabranu nastupanja niti onemogućavanje nečije karijere. Tražimo da Grad Split odustane od konkretnog angažmana koji se plaća novcem svih građana”, poručuju.

Ističu kako svaki izvođač ima pravo samostalno odlučivati gdje će održavati koncerte, ali smatraju da gradska vlast ima odgovornost pri odabiru izvođača za manifestacije financirane iz gradskog proračuna.

„Jakov Jozinović ima pravo birati gdje će nastupati, ali gradska vlast bira kome će povjeriti središnju gradsku pozornicu i javna sredstva”, navode iz inicijative.

Od Šute traže javno i pisano očitovanje

Nakon što je peticija premašila 5000 potpisa, njezini pokretači odlučili su zahtjev službeno uputiti gradskim institucijama.

Od gradonačelnika Tomislava Šute traže javno i pisano očitovanje o zahtjevu za otkazivanje Jozinovićeva nastupa.

Istodobno su pozvali gradske vijećnike da pitanje otvore na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, i to putem vijećničkih pitanja.

„Vukovar obvezuje i nakon 18. studenoga, a poštovanje prema žrtvama mora biti vidljivo i u odlukama”, poručuju pokretači peticije.