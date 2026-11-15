VIŠE OD 5.400 OBOLJELIH Veliki zdravstveni poraz SAD-a: Nakon 26 godina izgubili status zemlje koja je eliminirala ospice

Zahvaljujući širokoj procijepljenosti stanovništva, ospice su se od 2000. godine u Sjedinjenim Američkim Državama smatrale „eliminiranima”, što znači da više nije bilo njihova neprekidnog širenja među stanovništvom. Međutim, to više nije slučaj.

Neovisno povjerenstvo stručnjaka koje svoje zaključke podnosi ravnatelju Panameričke zdravstvene organizacije (PAHO) utvrdilo je da Sjedinjene Američke Države više ne ispunjavaju uvjete za status zemlje koja je eliminirala ospice, otkrio je u petak za CNN izvor upoznat s postupkom.

Vijest je prvi objavio The Wall Street Journal.

Takva odluka bila je očekivana nakon višegodišnjeg pada procijepljenosti i naglog porasta broja oboljelih, ali svejedno predstavlja ozbiljan neuspjeh američke javnozdravstvene politike.

Međunarodno povjerenstvo koje odlučuje o statusu eliminacije ospica pojedinih država smatra da je bolest ponovno postala endemska, odnosno da se redovito pojavljuje, ako se infekcije uzrokovane istim sojem virusa neprekidno prenose s osobe na osobu najmanje godinu dana unutar iste države.

Kako bi to utvrdili, članovi povjerenstva analiziraju genetski zapis virusa prikupljenih od zaraženih pacijenata.

Svaki put kada se virus umnožava, u njegovu genetskom zapisu nastaju sitne promjene. Proučavanjem genoma različitih virusa tijekom epidemije znanstvenici mogu utvrditi koliko su pojedine infekcije međusobno povezane te jesu li vjerojatno dio istih lanaca prijenosa.

U kolovozu su znanstvenici iz javnozdravstvenog laboratorija savezne države Utah objavili preliminarno istraživanje koje je pokazalo da isti soj virusa ospica cirkulira tom državom dulje od godinu dana te da je odgovoran za više od 95 posto tamošnjih slučajeva.

Virus se proširio iz jugozapadnog dijela Utaha prema središnjem dijelu države, uzrokujući više od 600 slučajeva zaraze između lipnja 2025. i lipnja 2026. godine.

Dugotrajne epidemije zabilježene su i u Južnoj Karolini, Pennsylvaniji, Wisconsinu i New Yorku, kao i u drugim američkim saveznim državama.

Nije poznato na koje se točno podatke povjerenstvo oslonilo pri donošenju odluke, no zaključak nije bilo osobito teško donijeti, smatra dr. Angela Rasmussen, virologinja sa Sveučilišta Saskatchewan u Kanadi i jedna od glavnih urednica znanstvenog časopisa Vaccine.

Prema njezinu mišljenju, već bi sami podaci iz Utaha bili dovoljni za donošenje takve odluke.

Tijekom protekle dvije godine SAD je bilježio rekordno visoke brojke oboljelih, hospitaliziranih i umrlih od ospica, dok su pojedini članovi Trumpove administracije, uključujući i samog predsjednika Donalda Trumpa, istodobno dovodili u pitanje sigurnost i učinkovitost cjepiva koja štite od te bolesti.

„Eliminacija ospica važan je pokazatelj stanja našeg javnozdravstvenog sustava. Ona otkriva pukotine u njegovim temeljima. Gubitak statusa eliminacije znači da smo kao država slabije pripremljeni za suočavanje s izazovima koje predstavljaju zarazne, ali i nezarazne bolesti”, izjavio je dr. Demetre Daskalakis, bivši ravnatelj Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti pri američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) iznimno je učinkovito. Dvije doze smanjuju rizik od obolijevanja nakon izlaganja virusu za približno 97 posto u usporedbi s necijepljenim osobama, piše CNN.

Od 2000. godine, kada su ospice proglašene eliminiranima u SAD-u, u zemlji su se i dalje gotovo svake godine pojavljivale manje epidemije.

Najčešće su ih izazivali zaraženi putnici koji su virus donijeli iz inozemstva. Međutim, zahvaljujući visokoj procijepljenosti i kolektivnoj zaštiti stanovništva, te su epidemije uglavnom bile malog opsega i kratkog trajanja.

Tijekom 2025. i 2026. godine situacija se promijenila. Virus se počeo širiti među sve većim brojem necijepljenih obitelji i zajednica, čiji su članovi ostali nezaštićeni od zaraze.

Više od 5.400 slučajeva ospica prijavljeno je u SAD-u od početka ove godine, što je najveći broj još od 1991. godine.

Većina slučajeva povezana je s 43 nove epidemije koje su izbile tijekom ove godine, dok je više od tisuću oboljelih povezano s epidemijama koje su započele još prošle godine.

Gotovo svi ovogodišnji slučajevi zabilježeni su među osobama koje nisu primile MMR cjepivo ili čiji je cijepni status nepoznat.

Prema podacima CDC-a, približno svaki deveti prijavljeni oboljeli završio je u bolnici, dok je, prema izvješćima saveznih država, najmanje deset osoba umrlo nakon zaraze ospicama.

„Ospice su se vratile”

Gubitak statusa eliminacije ospica predstavlja bolno otrježnjenje za državu koja je svojedobno imala vodeću ulogu u globalnom iskorjenjivanju velikih boginja, jedine ljudske zarazne bolesti koja je dosad u potpunosti iskorijenjena u svijetu.

Sjedinjene Američke Države desetljećima su ulagale napore kako bi spriječile trajno širenje ospica na svojem teritoriju.

„Nevjerojatno je poražavajuće i tužno što smo se danas našli u ovakvoj situaciji”, izjavio je dr. Nuwan Gunawardhana, epidemiolog za zarazne bolesti iz Medicinskog centra Irving Sveučilišta Columbia u New Yorku.

„Sve ovo pokazuje da zapravo poništavamo čitavu generaciju napretka ostvarenog u javnom zdravstvu.”

Takav razvoj događaja znači i da su osobe koje su premlade za cijepljenje protiv ospica, kao i one s oslabljenim imunosnim sustavom zbog transplantacije organa, liječenja raka ili drugih zdravstvenih stanja, danas izložene većem riziku na područjima zahvaćenima epidemijama nego prije samo dvije godine.

Većina osoba koje obole od ospica oporavit će se nakon nekoliko dana povišene temperature, osipa i općeg lošeg osjećanja, objašnjava dr. William Moss, profesor i stručnjak za ospice sa Škole javnog zdravstva Bloomberg Sveučilišta Johns Hopkins.

Međutim, upozorava da to nikako ne znači da su ospice bezopasna bolest.

Ospice mogu izbrisati i dio takozvanog imunosnog pamćenja organizma.

To znači da imunosni sustav može „zaboraviti” s kojim se infekcijama prethodno uspješno izborio, zbog čega osoba postaje podložnija drugim infekcijama i komplikacijama, uključujući upalu pluća i bolesti praćene proljevom.

Ako se trudnica zarazi ospicama, virus se može prenijeti na dijete još tijekom trudnoće. Dijete se tada može roditi zaraženo, što predstavlja ozbiljnu opasnost za njegov život.

U rijetkim slučajevima osobe koje su preboljele ospice mogu razviti ozbiljne neurološke komplikacije, ponekad čak i godinama nakon prvotne infekcije.

Najteža među njima je subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE), progresivna i smrtonosna bolest središnjeg živčanog sustava.

Sve te komplikacije moguće je spriječiti cijepljenjem.

Dr. Peter Hotez, suvoditelj Centra za razvoj cjepiva pri Teksaškoj dječjoj bolnici u Houstonu, ocijenio je gubitak američkog statusa eliminacije ospica „nevjerojatno sramotnim”.

Međutim, smatra da takva odluka zapravo šalje još važniju poruku.

„Jednostavno rečeno, ospice su se vratile.”

„Za mene je pitanje jesmo li službeno izgubili status eliminacije bolesti mnogo manje važno od činjenice da su ospice ponovno ovdje. Raširene su, stopa procijepljenosti pada diljem zemlje i ne vjerujem da ćemo se uskoro vratiti u normalno stanje”, dodao je Hotez.

Može li SAD ponovno steći status zemlje koja je eliminirala ospice?

Ospice su jedna od najzaraznijih virusnih bolesti poznatih znanosti.

Jedna zaražena osoba u pravilu prenese virus na 12 do 18 drugih osoba.

Virus se prenosi zrakom i može ostati prisutan u prostoriji satima nakon što je zaražena osoba napusti.

Ubrzo nakon što se cjepivo protiv ospica počelo primjenjivati početkom 1960-ih godina, javnozdravstveni stručnjaci shvatili su da se širenje virusa može zaustaviti ako se cijepi dovoljno velik udio stanovništva na određenom području.

SAD je svoj prvi službeni cilj eliminacije prijenosa ospica postavio još 1978. godine.

Ospice su jedna od 30 bolesti koje Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) nastoji eliminirati do 2030. godine.

Godine 2016. PAHO i Svjetska zdravstvena organizacija proglasili su svih 35 država američke regije slobodnima od trajnog, endemskog prijenosa ospica.

Međutim, taj je regionalni status izgubljen prošle godine, kada je Kanada ostala bez statusa eliminacije ospica nakon dugotrajne epidemije koja je zahvatila nekoliko njezinih pokrajina.

I Meksiku, koji se suočava s nekoliko velikih epidemija ospica, prijeti gubitak istog statusa.

Dr. William Moss smatra da Sjedinjene Američke Države, nakon gubitka statusa eliminacije ospica, moraju započeti dugotrajan proces njegova ponovnog stjecanja, piše CNN.

No upozorava da to neće biti jednostavno.

„To nije lako, osobito u sadašnjem okruženju obilježenom smanjenim povjerenjem javnosti u cjepiva, sve većim brojem izuzeća od obveznog cijepljenja iz nemedicinskih razloga u školama, padom procijepljenosti protiv ospica, zaušnjaka i rubeole među djecom koja kreću u školu te potkopavanjem politike cijepljenja”, rekao je Moss.

„Zato ponovno stjecanje statusa zemlje koja je eliminirala ospice za Sjedinjene Američke Države neće biti nimalo jednostavan zadatak.”