Više od 5.000 upaljenih svijeća obasjalo je sinjske ulice u večeri sjećanja na Vukovar, Škabrnju i sve žrtve Domovinskog rata. Brojni Sinjani, hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih i civilnih udruga dostojanstveno su obilježili 35. obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje, još jednom pokazavši da sjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja ne blijedi ni nakon više od tri desetljeća.

Obilježavanje je započelo u utorak, 17. studenoga, jutarnjim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Spomen-parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata, ispred zgrade Gradske uprave, te kod biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Počast su odali gradonačelnik Miro Bulj, predstavnici Gradskog vijeća, MORH-a, braniteljskih i civilnih udruga i političkih stranaka.

U poslijepodnevnim satima diljem grada zapaljeno je više od 5.000 svijeća, zahvaljujući zajedničkom angažmanu Grada Sinja, braniteljskih i civilnih udruga te građana koji su se odazvali obilježavanju.

Središnji dio večernjeg programa započeo je u 18 sati svetom misom u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, koju je predvodio gvardijan fra Marinko Vukman. U propovijedi je podsjetio na žrtvu hrvatskih branitelja i patnju obitelji poginulih i nestalih, naglasivši kako „oprost ne znači zaborav, a ljubav ne znači odricanje od istine i pravde“.

Nakon svete mise uslijedio je mimohod sjećanja od Bazilike Gospe Sinjske prema Vukovarskoj ulici. Mnogobrojni Sinjani, hrvatski branitelji, članovi braniteljskih i civilnih udruga, predstavnici gradskih institucija, djeca i mladi krenuli su gradskim ulicama noseći upaljene lampione. Hrvatski vojnici nosili su zastavu Republike Hrvatske i zastave brigada, dok su se sa zvonika sinjske bazilike oglašavala zvona u spomen na sve poginule i nestale u Domovinskom ratu.

Posebno dojmljiv trenutak večeri priredili su članovi Kluba navijača Sinjski Maligani, koji su duž cijele Vukovarske ulice zapalili baklje, stvarajući veličanstven prizor svjetlosti u čast grada heroja i njegovih branitelja. Članovi udruge Srma ove godine na Pijaci su upalili svijeće u obliku golubice koja simbolizira trajni simbol grada Vukovara i mira.

Mimohod je završio kod Doma mladih u Vukovarskoj ulici, gdje su okupljeni položili lampione, a gvardijan fra Marinko Vukman predmolio molitvu i odrješenje za sve poginule i nestale hrvatske branitelje te civilne žrtve Domovinskog rata.

Više od 5.000 svijeća upaljenih u Sinju bila je zahvala onima koji su svoje živote dali za slobodu Hrvatske i poruka generacijama koje dolaze da se žrtva Vukovara, Škabrnje i svih hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti.