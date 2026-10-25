Više od 4200 ulaznica za Orašara nestalo u 70 sekundi: U utorak kreće novi lov na karte

Počelo je ono doba godine kada kreće lov na ulaznice za Orašara. S prvim sekundama online prodaje nestale su karte za najgledaniji balet u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a prodaja na blagajni tek slijedi.

Više od 4200 online ulaznica rasprodano je za samo 70 sekundi, što je novi rekord HNK-a. Orašar će ove sezone imati 19 izvedbi i ukupno više od 13 tisuća ulaznica, no iz kazališta već poručuju da ni to vjerojatno neće biti dovoljno za sve zainteresirane, piše Net.

"Preko četiri tisuće ulaznica u 70 sekundi, to još dosad nismo imali", rekla je intendantica HNK-a Iva Hraste Sočo.

Prodaja ulaznica na blagajni počinje u utorak u 10 sati, kada se ponovno očekuju dugi redovi ispred kazališta.