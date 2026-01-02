Više od 4 milijuna turista posjetilo Srednju Dalmaciju u 2025. godini

U 2025. godini Splitsko – dalmatinsku županiju je prema podacima iz sustava eVisitor posjetilo 4,2 milijuna gostiju koji su ostvarili 20,9 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju, nekomercijalnom smještaju te u čarter segmentu nautike. To je rast od 3% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na 2024. godinu, dosad rekordnu godinu po pitanju turističkog prometa.

Od navedenog prometa, najveći dio je ostvaren od strane stranih turista (3,7 milijuna dolazaka i 19,2 milijuna noćenja) koji su ostvarili rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima, dok su domaći turisti ostvarili 445.000 dolazaka i 1,7 milijuna noćenja, odnosno rast dolazaka od 8% i noćenja od 4%.

Kada su u pitanju vrste smještaja, najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju (objekti u domaćinstvu) i to 10,8 milijuna noćenja gdje je ostvaren rast od 2%, nakon toga slijede hoteli s 5,1 milijuna noćenja (+2%), ostali ugostiteljski objekti za smještaj 1,7 milijuna noćenja (na razini prošle godine) te čarter segment nautike s 1,4 milijuna noćenja (+2%).

Što se tiče tržišta, najveći broj noćenja ostvaren je s tržišta Njemačke i Poljske odakle je ostvareno 4,8 milijuna noćenja, odnosno 2,4 milijuna noćenja sa svakog tržišta (promet na razini prošle godine), zatim slijede domaći turisti s 1,7 milijuna noćenja (rast od 4%), turisti iz Velike Britanije s 1,3 milijuna noćenja, Češke s 1,2 milijuna noćenja i SAD s 885.000 noćenja. Od 20 najvećih tržišta, najveći rast prošle godine ostvarili su SAD (+13%), Kanada (+10%), Španjolska (+9%), Norveška i Velika Britanija (+4%).

Najčešće dobne skupine turista koji su posjetile Srednju Dalmaciju u 2025. godini bili su putnici između 41 i 50 godina (3,7 milijuna noćenja) te između 19 i 30 godina (3,7 milijuna noćenja), no gledajući sve dobne skupine, razlike u ostvarenom prometu su male što potvrđuje kako je Splitsko-dalmatinska županija privlači različite profile putnika bilo da je riječ o obiteljima s djecom, mladim parovima bez djece, pojedinačnim putnicima, umirovljenicima itd..

Destinacije koje su bile najpopularnije u 2025. godini na području Splitsko-dalmatinske županije su Split s 3,7 milijuna noćenja, Makarska (1,8 milijuna noćenja), Omiš (1,1 milijuna noćenja), Seget (1,1 milijuna noćenja) i Baška Voda (1 milijun noćenja). Od top 10 destinacija najveći rast u 2025. godini ostvario je Grad Hvar (730.000 noćenja) i to 5% noćenja više nego li u 2024. godini.