Više od 300 evakuiranih na Gripama: Grad Split osigurao prihvat, građani pozvani da ne donose pomoć izravno u dvoranu

Za više od 300 osoba evakuiranih s područja Omiša osiguran je prihvat u velikoj dvorani Sportskog centra Gripe u Splitu. Grad Split poručuje da su za evakuirane osigurani hrana, voda, osnovne potrepštine i potrebna zdravstvena i druga pomoć, dok građane poziva da donacije ne donose izravno u prihvatni centar.

Među evakuiranima koji su tijekom ranih jutarnjih sati prevezeni u Split najviše je stranih državljana, među kojima su turisti iz Poljske, Češke i Slovačke. Na Gripama su im osigurani hrana i ostale osnovne potrepštine, a pomoć i sigurnost pružaju nadležne službe, uključujući medicinske timove i policiju.

Grad Split izrazio je punu podršku građanima Omiša i okolnih mjesta koji su zbog velikog požara morali napustiti svoje domove.

Istodobno, zbog velikog odaziva građana koji žele pomoći, Grad Split objavio je važnu obavijest. Građane se moli da hranu, vodu i druge potrepštine ne donose izravno u Sportski centar Gripe.

Za evakuirane osobe trenutačno su osigurane potrebne zalihe, a odjeća i obuća nisu potrebne.

Građani koji žele donirati potrepštine mogu ih dostaviti u prostorije svojih gradskih kotareva, odakle će se pomoć koordinirano usmjeravati prema potrebama na terenu.

Iz Grada Splita zahvaljuju građanima na velikoj solidarnosti i spremnosti da pomognu, ali ističu kako je važno da se pomoć ne donosi izravno u prihvatni centar kako bi njegov rad mogao neometano funkcionirati.

„U ovakvim trenucima nema podjela ni granica među našim gradovima – jedni smo uz druge“, poručuju iz Grada Splita.

Omišu, svim građanima, gostima i službama na terenu Grad Split poručuje: Split je uz vas.