Više od 300 biciklista preuzelo splitske ulice: Od Žnjana do Đardina pedalirali 15 kilometara za zdraviji Split

U organizaciji udruge Sunce, uoči svjetskog Dana bez automobila, odvozila se 15. Splitska biciklijada i to na privremeno zatvorenim prometnicama . Sigurnom vožnjom kroz grad vozilo se više od 300 biciklista, a još zainteresiranih posjetitelja okupilo se i na završnoj proslavi u Đardinu.

– Ponosna sam na našu 15. Splitsku biciklijadu, sve iz organizacije, partnere i donatore. Hvala svima i nadamo se da će ovakva događanja doprinijeti što boljoj biciklističkoj infrastrukturi u gradu Splitu. – rekla je Tihana Arapović, organizatorica Splitske biciklijade iz Sunca.

Bicikl je za svakoga

Biciklisti su pedalirali za zdraviji Split te pokazali kako možemo zajedno povezati grad. Nakon prijeđene biciklističke rute od 15 km kroz Split, koja je ove godine, startala na Žnjanu, a završila u Đardinu, svi zainteresirani mogli su podijeliti svoje dojmove s vožnje, ali i pridružiti se tradicionalnim igrama i zanimljivim aktivnostima Sunca.

– Nisam se umorio. Mogao bih još jednom odvoziti čak! – rekao je devetogodišnji Jakov voditeljici programa Piniji Poljaković, koji, iznenađujuće, nije bio među najmlađim sudionicima. U Đardin je stigla obitelj iz Benkovca koja je biciklirala s djevojčicom koja ima tek 11 mjeseci!

– Nije bilo prepreke ni za jednu dobnu skupinu jer je ovdje bila riječ o jednoj aktivnoj vožnji, a ne natjecanju. – istaknula je Arapović.

Zatvorene prometnice omogućile su svim biciklistima sigurnu vožnju.

- Ovo je prvi put da sam se tako lagodno vozila po splitskim cestama i moram priznati da je bio odličan osjećaj. Primijetila sam da su neki vozači automobila bili ljuti na zatvaranje cesta, ali zar nisu ljudi i kada svaki dan stoje u gužvama? Dobra biciklistička infrastruktura, za koju se kroz organizaciju Biciklijade godinama zalažemo, rasteretila bi prometnice Splita i u konačnici riješila dio nervoze u prometu. A o učinku na okoliš i zdravlje građana ne moramo ni govoriti. – objasnila je izvršna direktorica Sunca, Gabrijela Medunić-Orlić.

Bez plastike – moguće je!

Na cilju, zaposlenici i volonteri Sunca pobrinuli su se da ničega ne nedostaje, pa je tako bicikliste u Đardinu dočekalo besplatno osvježenje, kava, grickalice, kolači, voće i sendviči.

I važno je istaknuti da je sve to bilo posluženo bez jednokratne plastike! Svi posjetitelji su, koristeći sustav kaucije, koristili višekratne čaše Sunca. Tako je smanjena količina otpada koji bi inače nastao korištenjem jednokratnog pribora.

– Kao udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj, Sunce organizira isključivo plastic-free događanja. I svojim primjerom želimo pokazati drugim organizatorima u Splitu i okolici da su takva događanja itekako moguća. O potrebi smanjenja jednokratne plastike i otpada pričamo i u sklopu naše aktualne kampanje Zajedno bez plastike . – rekla je Tea Kuzmičić-Rosandić, voditeljica Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj u Suncu.

Osvježenja i zanimljivih aktivnosti nije nedostajalo ni u šarolikom kutku Garniera. Svatko je mogao pronaći nešto za sebe, a svi proizvodi su napravljeni po zero-waste konceptu.

- Posjetitelji imaju priliku okušati se u našim zanimljivim igrama pa tako primjerice kada zavrtite „kolo sreće“ čekaju vas nagrade. Osim platnenih torbi, proizvoda za njegu kose i kože, možete osvojiti i Garnier bilježnicu koja u svojim koricama skriva sjemenke. Posebno korisno za najmlađe, da od malih nogu uče o sadnji i prirodi. – rekla je Ivana Barišić iz Garniera.

BMX spektakl u Đardinu

Možda najviše uzbuđenja i pljeska, i od sudionika i od slučajnih prolaznika, izazvao je BMX show splitskog biciklističkog kluba Trotul. Razne akrobacije i vratolomije bile su prava senzacija za sve prisutne.

- Nema dobnih granica, za BMX se mogu zainteresirati i stari i mladi. Mi na primjer u našem klubu imamo polaznika od tri godine! Najbitnije je imati dobru volju. Ako niste znali, BMX je od 2020. i olimpijski sport. – rekao je trener Andrija Kuvačić.

Zabavne igre i bogate nagrade

Trotul je za zainteresiranu djecu priredio i BMX radionicu, dok su ostali sudjelovali u biciklističkoj alki. Bilo je napeto između trojice najboljih alkara, ali glavnu nagradu na kraju je osvojio Saša Simović. Slavodobitnik je tako dobio Zip-line vožnju u Omišu za dvoje, Bio&Bio paket zdrave hrane te naočale i 2 privjeska Maritimo Reclycling Dubrovnik.

Drugoplasirani alkar Nikola Tudor osvojio je medicinsku sportsku masažu od 60 minuta u Beauty centru Touch, dvije ulaznice za kino od Ekran Split te naočale i 2 privjeska Maritima.

Treću nagradu osvojio je Duje Simović pa je tako dobio mjesečnu članarinu u Fitness centru Joker, paket zdrave hrane Bio&bio, naočale i dva privjeska Maritima.

Razne nagrade podijeljene su i tijekom tradicionalne tombole Sunca, a sve donacije otići će gradu Omišu za oporavak od požara.

- Uspješno smo prikupili oko 500 eura, a svima hvala što su sudjelovali u tomboli i time pomogli našem susjednom gradu. – poručila je Arapović.

Glavnu nagradu tombole odnijela je Ivona Dučić.

- Za ovaj događaj posudila sam bicikl, a evo sad sam osvojila novi i s guštom ću ga voziti. Na samom startu sam dobila zvonce, koje će odlično izgledati na novom biciklu.- rekla nam je Ivona koja je kući odnijela potpuno novi bicikl iz Extreme shopa.

Tombola je izazvala veliki interes među sudionicima, a osim glavne nagrade i ostali su dobili zanimljive poklon pakete, koje su nam donirali naši partneri. Tako su dobitnici terna i cinkvina osvojili godišnje pretplate na Nextbike bicikle, ulaznice za kino (Ekran), bio & bio pakete zdrave hrane, ulaznice za Muzej iluzija i didaktičke igre muzeja te obrok za dvoje u restoranu Makarun. Bilo je tu i mjesečnih članarina u Joker teretani, bon za ukusne sendviče u Rizza, radionica oblikovanja gline Uručak, Art bottega wine & paint radionica, šišanje i feniranje u salonu Like, masaža u Beauty centru Touch.

Edukacija za stare i mlade

Tko god je uočio neki okolišni problem, mogao ga je prijaviti ovu nedjelju uživo u Đardinu na štandu Zelenog telefona. Zeleni telefon besplatni je alat za sve građane koji žele prijaviti neki problem vezan za zaštitu okoliša i prirode, a ne znaju kome bi se obratili.

- Prišlo mi je nekoliko stranaca koji su se zatekli u Đardinu i bili su vrlo zainteresirani kad sam im govorila o tome čime se Sunce bavi. Rekli su da im Zeleni telefon zvuči kao super stvar za borbu s okolišnim problemima i čak su se zapitali imaju li oni takvo što u svojim državama. – rekla je Eva Šore, pravnica u Suncu.

U Đardinu je bio još jedan, možda malo manje ozbiljan, ali jednako važan štand – STEM štand! U STEM javnom događanju, koje je Sunce organiziralo u sklopu projekta Zaplovimo STEM vodama – karta za 2030 ., najmlađi su kroz pokuse i igru istraživali vodu, more i njihov živi svijet, ali i ono što im prijeti.

- S djecom smo otkrivali kako onečišćenje dospijeva u vodu, što se događa kada zagađivači uđu u vodene ekosustave i kako ljudske aktivnosti mijenjaju mora i rijeke. I najvažnije od svega, otkrivali smo kako pronaći rješenja za te okolišne probleme. Djeca su bila puna ideja! – rekla je Jelena Grozdanić, edukatorica u Suncu.

Suradnja za održivu budućnost Splita!

Kako je mrak počeo padati, tako je došlo vrijeme da se završi druženje u Đardinu.

– 15. Splitska biciklijada ne bi bila ovako uspješna bez podrške naših sponzora, partnera i donatora. Grad Split, Turistička zajednica Grada Splita, Savjet mladih splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Split Parking, Promet Split i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije sufinancirali su organizaciju. Posebnu zahvalnost upućujemo V. gimnaziji „Vladimir Nazor“ Split te njihovom profesoru Josipu Kosoviću i Prirodoslovnoj školi Split te profesorici Matildi Jelaski, čiji su učenici entuzijazmom i volonterskim angažmanom dodatno obogatili organizaciju Biciklijade. Zahvale idu i Odredu izviđača pomoraca Spinut, lokalnim volonterima te članovima CrossFit XV-a. – zaključila je Arapović.

S još jednom Splitskom biciklijadom Sunce je pokazalo da Split može birati održivu mobilnost te da je korištenje alternativnih oblika prijevoza, poput bicikla, nužno za zaštitu našeg okoliša. Vožnja biciklom je dobra za naše zdravlje, okoliš i prirodu.

- Hvala svima. Lijepo je vidjeti da smo se okupili u ovolikom broju i jedva čekamo iduću 16. Splitsku biciklijadu. - poručila je za kraj druženja u Đardinu Arapović.

U organizaciji udruge Sunce, uoči svjetskog Dana bez automobila, odvozila se 15. Splitska biciklijada i to na privremeno zatvorenim prometnicama . Sigurnom vožnjom kroz grad vozilo se više od 300 biciklista, a još zainteresiranih posjetitelja okupilo se i na završnoj proslavi u Đardinu.

– Ponosna sam na našu 15. Splitsku biciklijadu, sve iz organizacije, partnere i donatore. Hvala svima i nadamo se da će ovakva događanja doprinijeti što boljoj biciklističkoj infrastrukturi u gradu Splitu. – rekla je Tihana Arapović, organizatorica Splitske biciklijade iz Sunca.

Bicikl je za svakoga

Biciklisti su pedalirali za zdraviji Split te pokazali kako možemo zajedno povezati grad. Nakon prijeđene biciklističke rute od 15 km kroz Split, koja je ove godine, startala na Žnjanu, a završila u Đardinu, svi zainteresirani mogli su podijeliti svoje dojmove s vožnje, ali i pridružiti se tradicionalnim igrama i zanimljivim aktivnostima Sunca.

– Nisam se umorio. Mogao bih još jednom odvoziti čak! – rekao je devetogodišnji Jakov voditeljici programa Piniji Poljaković, koji, iznenađujuće, nije bio među najmlađim sudionicima. U Đardin je stigla obitelj iz Benkovca koja je biciklirala s djevojčicom koja ima tek 11 mjeseci!

– Nije bilo prepreke ni za jednu dobnu skupinu jer je ovdje bila riječ o jednoj aktivnoj vožnji, a ne natjecanju. – istaknula je Arapović.

Zatvorene prometnice omogućile su svim biciklistima sigurnu vožnju.

- Ovo je prvi put da sam se tako lagodno vozila po splitskim cestama i moram priznati da je bio odličan osjećaj. Primijetila sam da su neki vozači automobila bili ljuti na zatvaranje cesta, ali zar nisu ljudi i kada svaki dan stoje u gužvama? Dobra biciklistička infrastruktura, za koju se kroz organizaciju Biciklijade godinama zalažemo, rasteretila bi prometnice Splita i u konačnici riješila dio nervoze u prometu. A o učinku na okoliš i zdravlje građana ne moramo ni govoriti. – objasnila je izvršna direktorica Sunca, Gabrijela Medunić-Orlić.

Bez plastike – moguće je!

Na cilju, zaposlenici i volonteri Sunca pobrinuli su se da ničega ne nedostaje, pa je tako bicikliste u Đardinu dočekalo besplatno osvježenje, kava, grickalice, kolači, voće i sendviči.

I važno je istaknuti da je sve to bilo posluženo bez jednokratne plastike! Svi posjetitelji su, koristeći sustav kaucije, koristili višekratne čaše Sunca. Tako je smanjena količina otpada koji bi inače nastao korištenjem jednokratnog pribora.

– Kao udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj, Sunce organizira isključivo plastic-free događanja. I svojim primjerom želimo pokazati drugim organizatorima u Splitu i okolici da su takva događanja itekako moguća. O potrebi smanjenja jednokratne plastike i otpada pričamo i u sklopu naše aktualne kampanje Zajedno bez plastike . – rekla je Tea Kuzmičić-Rosandić, voditeljica Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj u Suncu.

Osvježenja i zanimljivih aktivnosti nije nedostajalo ni u šarolikom kutku Garniera. Svatko je mogao pronaći nešto za sebe, a svi proizvodi su napravljeni po zero-waste konceptu.

- Posjetitelji imaju priliku okušati se u našim zanimljivim igrama pa tako primjerice kada zavrtite „kolo sreće“ čekaju vas nagrade. Osim platnenih torbi, proizvoda za njegu kose i kože, možete osvojiti i Garnier bilježnicu koja u svojim koricama skriva sjemenke. Posebno korisno za najmlađe, da od malih nogu uče o sadnji i prirodi. – rekla je Ivana Barišić iz Garniera.

BMX spektakl u Đardinu

Možda najviše uzbuđenja i pljeska, i od sudionika i od slučajnih prolaznika, izazvao je BMX show splitskog biciklističkog kluba Trotul. Razne akrobacije i vratolomije bile su prava senzacija za sve prisutne.

- Nema dobnih granica, za BMX se mogu zainteresirati i stari i mladi. Mi na primjer u našem klubu imamo polaznika od tri godine! Najbitnije je imati dobru volju. Ako niste znali, BMX je od 2020. i olimpijski sport. – rekao je trener Andrija Kuvačić.

Zabavne igre i bogate nagrade

Trotul je za zainteresiranu djecu priredio i BMX radionicu, dok su ostali sudjelovali u biciklističkoj alki. Bilo je napeto između trojice najboljih alkara, ali glavnu nagradu na kraju je osvojio Saša Simović. Slavodobitnik je tako dobio Zip-line vožnju u Omišu za dvoje, Bio&Bio paket zdrave hrane te naočale i 2 privjeska Maritimo Reclycling Dubrovnik.

Drugoplasirani alkar Nikola Tudor osvojio je medicinsku sportsku masažu od 60 minuta u Beauty centru Touch, dvije ulaznice za kino od Ekran Split te naočale i 2 privjeska Maritima.

Treću nagradu osvojio je Duje Simović pa je tako dobio mjesečnu članarinu u Fitness centru Joker, paket zdrave hrane Bio&bio, naočale i dva privjeska Maritima.

Razne nagrade podijeljene su i tijekom tradicionalne tombole Sunca, a sve donacije otići će gradu Omišu za oporavak od požara.

- Uspješno smo prikupili oko 500 eura, a svima hvala što su sudjelovali u tomboli i time pomogli našem susjednom gradu. – poručila je Arapović.

Glavnu nagradu tombole odnijela je Ivona Dučić.

- Za ovaj događaj posudila sam bicikl, a evo sad sam osvojila novi i s guštom ću ga voziti. Na samom startu sam dobila zvonce, koje će odlično izgledati na novom biciklu.- rekla nam je Ivona koja je kući odnijela potpuno novi bicikl iz Extreme shopa.

Tombola je izazvala veliki interes među sudionicima, a osim glavne nagrade i ostali su dobili zanimljive poklon pakete, koje su nam donirali naši partneri. Tako su dobitnici terna i cinkvina osvojili godišnje pretplate na Nextbike bicikle, ulaznice za kino (Ekran), bio & bio pakete zdrave hrane, ulaznice za Muzej iluzija i didaktičke igre muzeja te obrok za dvoje u restoranu Makarun. Bilo je tu i mjesečnih članarina u Joker teretani, bon za ukusne sendviče u Rizza, radionica oblikovanja gline Uručak, Art bottega wine & paint radionica, šišanje i feniranje u salonu Like, masaža u Beauty centru Touch.

Edukacija za stare i mlade

Tko god je uočio neki okolišni problem, mogao ga je prijaviti ovu nedjelju uživo u Đardinu na štandu Zelenog telefona. Zeleni telefon besplatni je alat za sve građane koji žele prijaviti neki problem vezan za zaštitu okoliša i prirode, a ne znaju kome bi se obratili.

- Prišlo mi je nekoliko stranaca koji su se zatekli u Đardinu i bili su vrlo zainteresirani kad sam im govorila o tome čime se Sunce bavi. Rekli su da im Zeleni telefon zvuči kao super stvar za borbu s okolišnim problemima i čak su se zapitali imaju li oni takvo što u svojim državama. – rekla je Eva Šore, pravnica u Suncu.

U Đardinu je bio još jedan, možda malo manje ozbiljan, ali jednako važan štand – STEM štand! U STEM javnom događanju, koje je Sunce organiziralo u sklopu projekta Zaplovimo STEM vodama – karta za 2030 ., najmlađi su kroz pokuse i igru istraživali vodu, more i njihov živi svijet, ali i ono što im prijeti.

- S djecom smo otkrivali kako onečišćenje dospijeva u vodu, što se događa kada zagađivači uđu u vodene ekosustave i kako ljudske aktivnosti mijenjaju mora i rijeke. I najvažnije od svega, otkrivali smo kako pronaći rješenja za te okolišne probleme. Djeca su bila puna ideja! – rekla je Jelena Grozdanić, edukatorica u Suncu.

Suradnja za održivu budućnost Splita!

Kako je mrak počeo padati, tako je došlo vrijeme da se završi druženje u Đardinu.

– 15. Splitska biciklijada ne bi bila ovako uspješna bez podrške naših sponzora, partnera i donatora. Grad Split, Turistička zajednica Grada Splita, Savjet mladih splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Split Parking, Promet Split i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije sufinancirali su organizaciju. Posebnu zahvalnost upućujemo V. gimnaziji „Vladimir Nazor“ Split te njihovom profesoru Josipu Kosoviću i Prirodoslovnoj školi Split te profesorici Matildi Jelaski, čiji su učenici entuzijazmom i volonterskim angažmanom dodatno obogatili organizaciju Biciklijade. Zahvale idu i Odredu izviđača pomoraca Spinut, lokalnim volonterima te članovima CrossFit XV-a. – zaključila je Arapović.

S još jednom Splitskom biciklijadom Sunce je pokazalo da Split može birati održivu mobilnost te da je korištenje alternativnih oblika prijevoza, poput bicikla, nužno za zaštitu našeg okoliša. Vožnja biciklom je dobra za naše zdravlje, okoliš i prirodu.

- Hvala svima. Lijepo je vidjeti da smo se okupili u ovolikom broju i jedva čekamo iduću 16. Splitsku biciklijadu. - poručila je za kraj druženja u Đardinu Arapović.