Više od 300.000 ljudi prati njegove šale, a iza njih stoji trauma: "S 28 godina još uvijek glumim da sam na telefonu kad prolazim pored tinejdžera"

Jedan od omiljenih domaćih influencera Niko Čuturić, publici poznatiji kao KojeNiko, otvorio je drugu sezonu emisije SHOWtime na Happy FM-u. Voditelj Ivo Šarić s njim je razgovarao o naglom rastu popularnosti, mami koja je postala neizostavan dio njegova sadržaja, ali i o puno osobnijim temama koje se iza humorističnih videa ne vide na prvi pogled.

Iako je mama jedan od najprepoznatljivijih „likova“ njegova sadržaja, Niko je nikada ne pokazuje.

"Mamu je vidjelo tek nekoliko ljudi. Nas dvoje često zajedno idemo u kupovinu i ljudi koji je tada vide znaju komentirati: ‘Ajme, kako je mama zgodna!’ I stvarno jest. Da je vidite, nikad joj ne biste dali 57 godina. Jako je cool i urbana", rekao je, otkrivši i zašto je svjesno drži podalje od društvenih mreža.

"Znam koliko ljudi mogu biti zločesti i što sve znaju komentirati. Na neki je način pokušavam zaštititi od svega toga. Znam što sve ljudi govore meni i ne želim da se išta od toga projicira na nju niti da ona zbog mene trpi."

"Tim honorarom sam mami kupio novi mobitel"

Njihova bliskost provlači se i kroz njegove prve profesionalne uspjehe. Prisjetio se prvog ozbiljnog angažmana i honorara koji nije potrošio na sebe.

"Sad slijedi moja zlatna priča. Moj prvi pravi angažman i honorar bio je za jednog klijenta koji se bavio zobenim napicima, a tim sam honorarom mami kupio novi mobitel."

Iza Nikova humora i više od 300.000 pratitelja stoji i sasvim drugačija životna priča. Odrastanje pamti kao sretno, no razdoblje srednje škole bilo je znatno teže.

"Mislim da sam bio stvarno sretno dijete. Bio sam buckast, jako buckast, ali generalno uvijek kažem da sam imao lijepo djetinjstvo. Imam divne roditelje i nikad mi ništa nije nedostajalo. Srednja škola bila je nešto turbulentnija i mislim da je upravo to bilo moje ‘preko trnja do zvijezda’. Da nije bilo svega što sam tada prošao, danas vjerojatno ne bih bio osoba kakva jesam. Mislim da je humor moj obrambeni mehanizam i da je smijeh uvijek bio nešto što je proizašlo iz moje traume."

"I danas osjećam posljedice nekih stvari iz srednje škole"

Posljedice tog razdoblja osjeća i danas. Priznao je da mu prolazak pokraj skupina tinejdžera još uvijek stvara nelagodu.

"Danas imam 28 godina i još uvijek glumim da sam na telefonu kad prolazim pored djece. Zvuči glupo i neugodno mi je to priznati, pogotovo jer tim petnaestogodišnjacima vjerojatno uopće nije stalo do mene, ali meni i dalje stvara nelagodu. Očito je nešto od svega što sam prošao ostalo u meni", priznao je voditelju Ivi Šariću.

Otvoreno je govorio i o odnosu prema vlastitom tijelu. Iako je smršavio još 2015. godine, kaže da sebe i dalje često doživljava kao osobu kakva je bio prije gubitka kilograma.

"I danas osjećam posljedice nekih stvari iz srednje škole. Primjerice, i dalje sebe doživljavam kao debelu osobu. Već sam 11 godina mršav, ali kad se pogledam, i dalje na sebi prvo vidim trbuh i sve ono što mi smeta. Ljudi često misle da smo mi koji se snimamo i izlažemo na društvenim mrežama jako zadovoljni sobom. Ja prvi nisam, pa mi je važno o tome govoriti iskreno."

Iako danas živi od društvenih mreža, svjestan je da taj posao neće nužno trajati zauvijek.

"Ako budem s 40 godina i dalje snimao ovakav sadržaj, ljudi, blokirajte me. Nemojte me pratiti jer bi već bilo zabrinjavajuće da toliko godina snimam videe o mami", našalio se.

Ipak, iza šale stoji i ozbiljno razmišljanje o budućnosti.

"Puno overthinkam i često, kad legnem u krevet, razmišljam: ‘Što ako sutra sve propadne? Čime ću se onda baviti?’ Imam neku viziju i ideju za budućnost, ali zasad je ne želim otkrivati. Moram joj se ozbiljnije posvetiti jer je trenutačno još uvijek samo u mojoj glavi", zaključio je Niko u SHOWtimeu.