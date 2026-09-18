VIŠE OD 25 SPLITSKIH KLUBOVA SUTRA NA JEDNOM MJESTU: Žnjan postaje središte lokalnog sporta i obiteljskog druženja

Žnjanski plato i Trg 14 palmi sutra postaju središnje mjesto okupljanja splitskih sportaša, rekreativaca i obitelji povodom održavanja manifestacije „Dan splitskog sporta“. Glavni cilj ove manifestacije je na jednom mjestu okupiti cijelu sportsku 'obitelj' Splita te omogućiti djeci i roditeljima da u neposrednom kontaktu s trenerima i proslavljenim sportašima prepoznaju ljepotu i važnost kretanja. Kroz ovu inicijativu organizatori iznova podsjećaju javnost kako sport nije samo natjecanje, već temelj zdravlja, karaktera i zajedništva.

U središtu sutrašnjeg događaja nalazi se predstavljanje više od 25 splitskih sportskih klubova i udruga koji će na otvorenom prezentirati svoj rad. Djeca i mladi moći će se osobno okušati u čitavom nizu sportova, od nogometa, košarke, odbojke i ragbija, preko borilačkih vještina, atletike, veslanja i gimnastike, pa sve do cheerleadinga, badmintona i streličarstva. Manifestacija pruža idealnu priliku roditeljima da na licu mjesta razgovaraju sa stručnim trenerima i prikupe sve informacije o upisima i treninzima za svoje mališane.

Posebna pozornost posvećena je inkluzivnosti u sportu, pa će kroz prezentacije Parasportskog saveza grada Splita i Splitskog saveza gluhih posjetitelji moći vidjeti i isprobati košarku u kolicima, parataekwondo te boćanje, potvrđujući da sport ne poznaje prepreke.

Službeni dio programa započinje u 16:00 sati otvaranjem svih sportskih štandova i interaktivnih zona. Najmlađe posjetitelje razveselit će dolazak klupskih maskota Rica i Žutka, dok je od 17:00 sati predviđen dolazak proslavljenih splitskih sportaša i olimpijaca. Svoj dolazak i druženje s građanima potvrdili su rukometni velikan Ivano Balić, zlatna olimpijska džudašica Barbara Matić, proslavljena atletičarka Blanka Vlašić, vrhunski borac Antonio Plazibat, trofejni vaterpolisti Anđelko Šetka i Zvonimir Butić, odbojkaški velikan Igor Omrčen, nekadašnji NBA košarkaš Bruno Šundov te paraolmpijski sportaš Sven Maretić i mnogi drugi. Cjelokupan događaj pratit će glazbeni program za koji je zadužen DJ Bugre.

Uz sportske poligone i radionice klubova, posjetitelji će na Trgu 14 palmi moći razgledati tematsku izložbu u organizaciji Kuće slave splitskog športa. Na postavljenim LED ekranima prikazivat će se arhivske snimke povijesnih sportskih trenutaka, dok će posebnu atrakciju predstavljati izloženi originalni pehar Kupa europskih prvaka koji je Košarkaški klub Jugoplastika osvojila tri puta zaredom od 1989. do 1991. godine. Posjetitelji će se moći fotografirati i uz Adrianu, kultnu maskotu Mediteranskih igara održanih u Splitu 1979. godine, čiji lik sredozemne medvjedice podsjeća i na važnu ekološku poruku o zaštiti prirode te čistoći Jadranskog mora.

Ovu manifestaciju organiziraju Grad Split, tvrtka Žnjan i Splitski savez športova, uz stručnu podršku Kineziološkog fakulteta u Splitu te u suradnji s Kućom slave splitskog športa, Parasportskim savezom grada Splita, Splitskim akademskim sportskim savezom i Splitskim savezom gluhih. Organizatori pozivaju sve građane, obitelji s djecom i medije da sutra posjete Žnjan, upoznaju bogatstvo splitskih klubova te podrže promicanje sporta, zdravlja i aktivnog načina života.