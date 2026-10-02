Više od 200 jedrilica prijavljeno za 95. Mrduju: Sutra kreće velika bitka od Splita do otočića i natrag

Sve je spremno za 95. izdanje Mrdujske regate, jedne od najstarijih i najmasovnijih regata na hrvatskoj strani Jadrana. Dan uoči starta stigla je vijest koja posebno veseli organizatore – Mrduja je prvi put nakon pet godina ponovno premašila 200 prijavljenih brodova.

Jedrilice će u subotu u 11 sati krenuti iz Splita tradicionalnom rutom prema otočiću Mrduja i natrag. Više od 200 prijava ipak ne znači da će se baš toliko brodova pojaviti na startnoj liniji jer će konačan broj sudionika biti poznat nakon registracije.

Mrdujska regata svake godine okuplja oko 200 brodova i 1500 jedriličara, a ovogodišnji povratak iznad granice od 200 prijava potvrđuje velik interes za njezino 95. izdanje.

Dan prije regate zamirisala dalmatinska marenda

Dok se jedriličari pripremaju za subotnji izlazak na more, u JK Labud dan ranije nije nedostajalo dobre hrane. U sklopu programa održano je natjecanje u pripremi Dalmatinske marende, na kojem su se okušali profesionalni i amaterski kuhari.

Pobjedu je odnio poznati kaštelanski pučki kuhar Željko Buotić Leše, član Udruge pučkih kuhara iz Kaštela, koji je žiri osvojio punjenim paprikama. Drugi je bio jedriličar Nikša Barić sa sipom i bižima, dok je treće mjesto pripalo Damiru Šimunoviću, koji je pripremio manistru s plodovima mora.

Ocjenjivanje je bilo tajno, a trojica najboljih nakon prvog dijela dobila su još jedan zadatak. Pred publikom su morali pripremiti crni rižot. Finale nije promijenilo poredak – Buotić Leše ostao je prvi, Barić drugi, a Šimunović treći.

Predsjednik žirija bio je chef Mario Omrčen, vlasnik restorana Bome, a uz njega su o jelima odlučivali proslavljeni košarkaš i jedriličar Željko Jerkov, predsjednik klastera Zora Srećko Radnić, predsjednik Regatnog odbora 95. Mrdujske regate Dominik Perković te nekadašnji vaterpolist i danas vlasnik restorana u Švicarskoj Tonko Bezina.

Nakon regate fešta u Labudu

Nakon sutrašnjeg jedrenja program se nastavlja na platou JK Labud uz dodjelu pokala, druženje i koncert grupe Mjesni odbor. Ondje će uživo odjeknuti i nova himna „Mrduja – majka svih regata“, a dobra spiza ponovno će biti dio mrdujskog vikenda.

Jedriličarska sezona time ne završava. 82. Viška regata održat će se od 16. do 18. listopada, a broj prijavljenih već se približava 120. Organizator je odlučio zadržati prijave otvorenima i tijekom sljedećeg tjedna, uz mogućnost dodatnog proširenja liste sudionika prema raspoloživim kapacitetima.