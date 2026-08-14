Više od 20 sati na terenu kod Omiša: "U 18 godina službe nikada nisam vidio ovakvu vatrenu stihiju"

Nakon iznimno zahtjevne borbe s velikim požarom koji je zahvatio Omiš i okolna mjesta, vatrogasac Mate Herceg osvrnuo se na dramatične sate provedene na terenu i evakuaciju stanovništva.

Kako je naveo, zajedno sa svojim timom proveo je više od 20 sati u kontinuitetu na terenu, gdje su koordinirali i provodili evakuaciju ljudi s područja ugroženih vatrom.

„U svojih 18 godina karijere i rada u službi, nikada se nisam susreo s ovakvim razmjerima vatrene stihije i tako zahtjevnim uvjetima za evakuaciju ljudi“, poručio je Herceg.

Istaknuo je kako su upravo u najtežim trenucima do izražaja došli profesionalnost, zajedništvo i suradnja svih uključenih službi.

Tijekom boravka u Lokvi Rogoznici razgovarao je i s premijerom te ministrima, koje je, kako navodi, izravno upoznao sa stanjem i situacijom na požarištu.

Posebno je zahvalio vatrogascima, policiji, HGSS-u, Crvenom križu, gradovima Omišu i Splitu, kao i građanima i volonterima koji su se uključili u pomoć.

„Bili ste onaj ključni kotačić u lancu koji nam je pomogao da zajednički prebrodimo ovu tešku situaciju i zaštitimo ljudske živote“, napisao je.

Na kraju je svima uključenima u intervenciju zahvalio na trudu, hrabrosti i nesebičnosti tijekom jednog od najtežih dana na omiškom području.