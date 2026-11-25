Od 7. do 11. prosinca u Splitu će se održati Smotra Sveučilišta u Splitu, namijenjena prvenstveno maturantima koji se nalaze pred jednom od najvažnijih odluka – izborom budućeg studija. Središnji dan smotre održat će se 7. prosinca na Ekonomskom fakultetu, gdje će se predstaviti sve sastavnice Sveučilišta, ali i studentske udruge, službe i sadržaji koji čine studentski život. Organizatori ove godine pripremaju i dodatni program s panelima, predstavljanjem različitih sveučilišnih odjela te profesionalnim savjetovanjem psihologinje. Očekuje se dolazak više od 20 autobusa maturanata iz različitih dijelova Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine.

Uz predstavljanje studijskih programa, ovogodišnji program donosi panele o sveučilišnim odjelima

Voditeljica Odjela za nastavu, Gabrijela Budimir izrazila je zadovoljstvo Smotrom te pozvala sve zainteresirane maturante da se odazovu.

''Sedmi prosinca središnji je dan smotre, kada će se na Ekonomskom fakultetu, od 11 do 17 sati, predstaviti svi naši fakulteti, odjeli, samostalni studiji i akademija. Uz njih će sudjelovati i sastavnice koje ne izvode nastavu, poput Studentskog centra, Radio Kampusa, Sveučilišne knjižnice i Studentskog zbora. Ove smo godine pripremili i dodatni program koji će voditi studentice našeg studija Komunikacije i medija. Kroz panele će predstaviti različite sveučilišne odjele, među kojima su Odjel za sport, Odjel za međunarodnu suradnju, koji će predstaviti i mogućnosti popularnog programa Erasmus+, te Odjel za znanost. Uz to, organizirat ćemo i profesionalno savjetovanje koje će voditi naša psihologinja, a cilj je maturantima olakšati donošenje odluke o odabiru budućeg studija'', pojasnila je Budimir.

Prorektor Vladimir Pleština smatra kako je Smotra postala već tradicionalno događanje.

''Smotra Sveučilišta u Splitu već je nekoliko godina tradicionalno događanje. Nadamo se da je jedan od njezinih rezultata i trend rasta broja studenata na našem Sveučilištu. Za razliku od nekih drugih sveučilišta, bilježimo lagani, ali ipak kontinuirani rast. Ove godine očekujemo više od 20 autobusa maturanata iz različitih dijelova Hrvatske, od Zagreba do Dubrovnika, kao i iz susjednih hercegovačkih županija u Bosni i Hercegovini. Za učenike je organizirana i prehrana u našem Studentskom centru jer nam je cilj omogućiti im da iz prve ruke vide kako izgleda studentski život'', pojasnio je Pleština.

Organizatori očekuju između tri i četiri tisuće maturanata

Smotra traje od 7. do 11. prosinca. Prvoga dana, na Ekonomskom fakultetu, predstavit će se sve sastavnice Sveučilišta, dok će se tijekom ostalih dana, u poslijepodnevnim satima, održavati predstavljanja pojedinih fakulteta i drugih sastavnica. Tako će učenici imati priliku detaljnije se upoznati upravo s onim što ih zanima.

Paralelno sa smotrom održava se i program Adventa na kampusu, pa će učenici nakon predstavljanja moći ostati u Splitu i upoznati se s dodatnim sadržajima studentskog života.

''Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da učenicima puno znači upravo mogućnost da upoznaju studentski život. Kroz povratne informacije koje dobivamo od Studentskog zbora vidimo da je taj segment često jedan od važnih razloga zbog kojih mladi odlučuju ostati studirati u Splitu, umjesto da odu u neki drugi grad'', zaključio je prorektor.

Pleština se osvrnuo i na problematiku studentskog smještaja.

''Smještaj je svakako jedan od velikih izazova s kojima se susreću studenti. Kao što je rektor najavio u svom programu, postoji velika potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima. Svjesni smo da je to problem i trenutačno smo u procesu pripreme i izrade projekta novog studentskog doma koji bi barem djelomično trebao ublažiti postojeći nedostatak smještajnih kapaciteta'', pojasnio je Pleština.

Rektor Sveučilišta prof. dr.sc. Nikola Koceić-Bilan pozvao je maturante sa se odazovu na Smotru te da osjete duh sveučilišnog grada.

„Pred nama je još jedna smotra, četvrta zaredom u ovom formatu i u ovom terminu. Kada smo prije nekoliko godina pokrenuli ovakav koncept smotre, odluka da se ona održava upravo u ovo vrijeme i na ovoj lokaciji bila je prirodna i logična. Svi naši potencijalni studenti, odnosno maturanti, danas vrlo lako mogu doći do informacija o studijskim programima putem interneta i mrežnih stranica fakulteta. Međutim, doživjeti pravu studentsku atmosferu i osjetiti studentski duh sveučilišnog grada moguće je jedino ovdje, na splitskom kampusu, u srcu Sveučilišta u Splitu. Iako u Splitu imamo mnogo lijepih i atraktivnih lokacija na kojima smo mogli organizirati smotru, upravo je cilj da maturanti dođu u srce Sveučilišta, ondje dobiju sve potrebne informacije, ali i osjete sve ono što im može pomoći pri donošenju odluke o nastavku obrazovanja'', kazao je rektor Koceić-Bilan te nadodao:

'Kada je riječ o ponudi studijskih programa, danas je teško zamisliti područje koje nije moguće studirati u Splitu. Ipak, konačnu odluku o tome gdje nastaviti studij često određuju i drugi čimbenici, a jedan od njih svakako je studentski standard. Zato želimo potencijalnim studentima pokazati koliko je lijepo studirati u Splitu i što im naš sveučilišni grad može ponuditi. Upravo je iz tog koncepta smotre proizašla i popratna manifestacija Advent, koja je u međuvremenu prerasla prvotne okvire i postala događaj prepoznatljiv i na nacionalnoj razini. Prvi dan smotre rezerviran je za cjelodnevno predstavljanje svih fakulteta na Ekonomskom fakultetu, a tradicionalno očekujemo između tri i četiri tisuće maturanata. Prema najavama, ove bismo godine mogli imati i rekordan broj autobusa, ne samo iz Dalmacije nego i iz susjedne Bosne i Hercegovine. Od utorka do petka pojedinačna predstavljanja fakulteta održavat će se u amfiteatrima zgrade triju fakulteta. Riječ je uglavnom o organiziranim dolascima maturanata srednjih škola iz Splita i Splitske aglomeracije, pri čemu organizatori na fakultetima unaprijed znaju koje škole i koliko učenika dolazi. Takva organizacija rezultat je vrlo dobre suradnje s ravnateljima srednjih škola i našom županijom. Prije nekoliko dana održali smo sastanak s ravnateljima i još jednom dogovorili organizirani dolazak maturanata na smotru, kao što to činimo svake godine. Ove smo godine posebno istaknuli kako bi bilo dobro da i splitski maturanti posjete smotru već prvoga dana, kada je najveća živost i kada mogu najbolje osjetiti čari studentskog života u Splitu, ali i da iskoriste mogućnost dolaska tijekom ostalih dana, od utorka do petka, kada se održavaju pojedinačna predstavljanja fakulteta'', zaključio je rektor Sveučilišta.